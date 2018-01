Emmanuel Macron llegó a Londres para entrevistarse con Theresa May y dejó en claro ante la prensa que no es partidario del Brexit. Más aún, a través de un vocero, el presidente francés hizo saber que su país “vería con buenos ojos” que el Reino Unido dé marcha atrás con el proceso abierto tras el referéndum de hace un año y medio.

"Hay dos cosas que no podrá cambiar el Brexit: nuestra historia y nuestra geografía", dijo Macron a la prensa al llegar a suelo británico. "El Brexit es una decisión tomada por el Reino Unido que respeto, aunque lamento", remarcó tras su encuentro con May, si bien se encargó de aclarar que "la salida de la Unión Europea no ha sido el principal foco de nuestra conversación” y que espera “que las negociaciones no afecten nuestra relación, que no solo tienen una base geográfica, sino que están basadas en fuertes vínculos humanos".

May y Macron departieron en la Academia Militar de Sandhurst, en las afueras de Londres. Ese fue el escenario de la 35º cumbre anglo-francesa, que en esta ocasión versó sobre inmigración y seguridad, aunque el Brexit fue un tema inevitable. Ambos gobiernos anunciaron que crearán un consejo ministerial conjunto de defensa y que habrá un nuevo tratado de inmigración, complementario del acuerdo de Le Touquet, firmado en 2003 por Tony Blair y Jacques Chirac. Ese acuerdo permitió aduanas de Francia en Dover y controles similares de los británicos en Calais para facilitar el comercio a través del túnel que cruza el Canal de la Mancha.

Gran Bretaña contribuirá con 45 millones de libras esterlinas para reforzar la seguridad de Calais, lo cual relaja las tensiones con Francia. En campaña, Macron había advertido que, de llegar al Palacio del Elíseo, revisaría el acuerdo de Le Touquet. Hasta ahora, y durante los últimos dos años, Londres aportó unos 115 millones de euros para el realojamiento de refugiados ubicados en el campamento conocido como La Jungla, en Calais. "Lo que está en juego es la seguridad de nuestras propias fronteras", justificó May, quien agregó que “tenemos también el deber moral de facilitar la reunión de los menores con sus familias en el Reino Unido” al tiempo de “reducir el número de refugiados y combatir el problema del tráfico humano". Macron aseguró que “no vamos a permitir que se vuelva a levantar un campamento similar” tras el desmantelamiento de La Jungla y que “tiene que mejorar no solo la seguridad, sino el trato humanitario a los refugiados".

EFE May y Macron pasan revista a las tropas tras el arribo del mandatario galo.

Con todo, el Brexit impregnó la reunión, en lo que significó la primera visita oficial de Macron desde que asumió la presidencia. Esta semana, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, respectivamente, habían dicho que Bruselas aceptaría un cambio de postura del Reino Unido respecto de abandonar la UE.

En conferencia de prensa conjunta, Macron remarcó ante May y los periodistas que Londres deberá contribuir al presupuesto comunitario después del Brexit si pretende que su centro financiero mantenga acceso a los mercados del continente. "Si se quiere tener acceso al mercado único, incluidos los servicios financieros, bienvenidos, pero eso significa que se debe contribuir al presupuesto comunitario y aceptar la jurisdicción europea. Esas son las normas".

Por su parte, May dijo que Francia y Gran Bretaña seguirán siendo “los dos principales poderes militares” de Europa. Londres aportará tres helicópteros para que colaboren con la misión francesa en Mali. "Salimos de la Unión Europea, pero no dejamos Europa", aclaró la premier, tras un encuentro en el que ambos se comprometieron a hacer causa común respecto de Irán y Rusia, entre otros temas.

"Tenemos que tejer un nuevo tapiz juntos", consideró Macron tras firmar delante de May el documento que autoriza el préstamo del tapiz de Bayeux al Museo Británico. Se trata de un tapiz de 70 metros de largo, bordado en el siglo XI, que se encuentra en la ciudad francesa de Bayeux, donde se lo expone y de donde nunca salió, y que narra en imágenes la conquista normanda de Gran Bretaña.