El volante Pablo Pérez engrosó la enfermería de Boca, dado que tras el encuentro del miércoles frente a Aldosivi en Mar del Plata el parte médico oficial del club comunicó que padece una “distensión del sóleo”. De esta manera, el actual capitán se perderá el amistoso con River y también los encuentros de la Superliga ante Colón, San Lorenzo y Temperley. Recién volvería el 18 de febrero ante Banfield, por la fecha 16ª.

Esta semana, el DT Guillermo Barros Schelotto no paró de recibir de malas noticias. Además de no poder contar con los colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra, implicados en presuntos hechos de violencia verbal y física (ver aparte) contra dos mujeres, se sumó la lesión de Pablo Pérez, quien se sumó así a otros tres titulares que se recuperan de distintas lesiones: el volante Fernando Gago, el goleador Darío Benedetto y el defensor Leonardo Jara.

“Tengo una molestia fuerte en el gemelo. Salí por precaución, me di cuenta enseguida. La lesión fue sin pelota y sin contacto. Me desgarré en otras oportunidades, pero no tan arriba. Tengo mucha bronca”, se lamentó el jugador, que añadió: “Por todo lo que pasó, no arrancamos el 2018 del todo bien. La idea es revertir la situación. Hace un año que estamos punteros y queremos mantener esa posición de privilegio”, subrayó el ex Newell’s.

Asimismo, como referente del plantel, el actual capitán se refirió al escándalo que protagonizaron el fin de semana los futbolistas colombianos, requeridos por la Justicia acusados de “violencia verbal y física, y privación ilegítima de la libertad”. “Nos duele muchísimo esta situación. Para la imagen del club todo esto molesta, se puso muy mediático. Lógicamente no están pasando un buen momento, ni personal ni familiar. Hoy hablé con ellos y no están bien. El apoyo no es sólo para nuestros compañeros, también para el club”, concluyó.