“Decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer”, le advirtieron por mail al secretario general del Suteba, Roberto Baradel. El mensaje llegó a su casilla de correo, en el marco de la campaña del gobierno bonaerense que promueve la desafiliación de los maestros y de la eliminación mediante un DNU firmado por Mauricio Macri de la paritaria nacional docente. En diálogo con PaginaI12, Baradel confirmó las amenazas: “Anoche recibí un mail en el que me pedían que no hablara más, que iban por el sindicato y por mí, que manejan el poder de la Argentina, que manejan a jueces y medios. Me dijeron que iban a hacer lo que quisieran y que no saliéramos a confrontar, amenazándome a mí y a mi familia”, relató el referente del principal gremio docente de la provincia de Buenos Aires. Anoche, el gremio Sadop, que nuclea a los docentes privados, expresó su solidaridad con Baradel y reclamó que se investigue.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires –quien el año pasado ya había recibido mensajes intimidatorios y fue estigmatizado por el aparato mediático oficial– agregó que la nueva amenaza llega cuando todavía no se esclarecieron las anteriores “y en un contexto de ataque y persecución del Gobierno contra los docentes y, en particular, contra las organizaciones gremiales y los dirigentes que levantan la voz para defender los derechos de los trabajadores.”

El mail anónimo fue enviado al día siguiente de que se conociera el DNU que elimina la paritaria nacional y modifica la representación sindical en la mesa de negociaciones. “Controlamos la ciudad, la provincia y el país, controlamos jueces y legisladores, las fuerzas de seguridad y las leyes, intendentes y gobernadores, jueces y medios, tenemos el apoyo de los más poderosos del país y controlamos la opinión pública”, dice el correo que recibió Baradel y agrega: “Nadie nos va a detener, solo te queda bajar la cabeza y no ponerte en nuestro camino y rezar que no nos sirvas preso o peor. Se te acaba el tiempo para callarte y a nosotros la paciencia.”

En diálogo con este diario, Baradel aseguró que “hay un clima de ataque” a quienes defienden los derechos de los trabajadores y en ese marco se producen las amenazas. “Vamos a hacer la presentación judicial –detalló Baradel–. Ya enviamos el mail a delitos informáticos de la Policía Federal y vamos a presentar luego la denuncia en el juzgado correspondiente.”

Por su parte, Ctera emitió un comunicado bajo el título ¡Basta de amenazas y persecución a Roberto Baradel!, en el cual “repudia enérgicamente” la nueva amenaza contra el dirigente sindical. El gremio nacional, del que Baradel es secretario adjunto, expresó su “honda preocupación” por la falta de “celeridad y responsabilidad” del Gobierno nacional y provincial ante la reiteración de las amenazas “que ponen en riesgo la integridad física y la vida de nuestro compañero Roberto Baradel y su familia”.

“Desde Sadop exigimos una vez más al gobierno nacional que se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de tan grave hecho, que no solo afecta a su persona y familia, sino a toda la sociedad y a la convivencia democrática de nuestro país”, acompañaron los docentes privados.