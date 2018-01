Organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas Plaza de Mayo, repudiaron “enérgicamente” las amenazas recibidas por el secretario general de Suteba, Roberto Baradel y reclamaron al gobierno nacional y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que “garantice” la seguridad del dirigente y su familia, quienes “desde hace tiempo son amenazados por distinto medios, sin que se resuelva esta grave situación”. El propio Baradel, que también recibió la solidaridad de agrupaciones políticas y sindicales, señaló que el tema “no se está investigando con la profundidad que tiene que investigarse”. Y ratificó que mediante un mensaje le dijeron que se “calle la boca” y que lo iban a “hacer desaparecer”.

No es la primera vez que el gremialista recibe amenazas, en febrero del año pasado ya había sufrido una amenaza de muerte en medio del inicio de la discusión paritaria. “La amenaza de muerte fue a través de un mail, de la misma manera que recibimos los otros el año pasado y que, lamentablemente, no hay conclusiones en la causa. Lo único que han determinado es que la casilla que utilizan sale del servidor de Panamá. Esto me genera mucha preocupación. Uno no se puede acostumbrar a esto, no nos podemos acostumbrar a que existan estos tipos de situaciones”, apuntó Baradel ayer.

El jueves había denunciado que tras la presentación del decreto que eliminó la paritaria docente nacional y le restó representación a la CTERA, recibió un mail donde lo intimaban a dejar de hablar públicamente. “Te avisamos que no te metas más con el gobierno. Ahora vamos por vos y tu sindicato. Pudiste ser parte de todo esto, pero decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer”, fue parte del mensaje que recibió. “Controlamos la ciudad, la provincia y el país, controlamos jueces y legisladores, las fuerzas de seguridad y las leyes, intendentes y gobernadores, jueces y medios, tenemos el apoyo de los más poderosos del país y controlamos la opinión pública”, continúa el texto.

Los organismos de derechos humanos, además de repudiar las amenazas, expresaron su “absoluto rechazo” al decreto firmado por Mauricio Macri “desconociendo a las entidades sindicales de alcance nacional que representan a todas y a todos los trabajadores de la educación”.

“En este contexto de permanente avance del gobierno en la destrucción de los derechos de nuestro pueblo, nosotros seguiremos resistiendo día a día en paz, exigiendo que no se vulnere y deteriore la democracia que tanto nos costó conseguir”, finaliza el escrito al que adhirieron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Fundación Memoria Histórica y Social, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

“La Mesa Nacional de Nuevo Encuentro expresa su plena solidaridad con la CTERA, con los y las representantes docentes y, en particular, con el compañero Roberto Baradel, cobardemente amenazado en el marco de un clima de creciente confrontación promovido por el Gobierno de Cambiemos”, señaló Nuevo Encuentro en un comunicado en solidaridad con Baradel difundido ayer. El mensaje también rechaza “el decreto presidencial con el que se busca eliminar la paritaria nacional docente”, y el “incentivo a la desafiliación gremial por parte de la gobernadora Vidal”.

Por su parte, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que conduce Mirtha Petrocini, publicó a través de Twitter un repudio a “las amenazas sufridas por Robi Baradel, una violenta muestra de plena cobardía”. “Desde SADOP (el gremio que nuclea a los docentes de las escuelas privadas) exigimos una vez más al Gobierno Nacional que se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de tan grave hecho, que no solo afecta a su persona y familia, sino a toda la sociedad y a la convivencia democrática de nuestro país”.