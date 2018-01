El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires recibió de la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) una donación de ocho obras, lo cual forma parte de una iniciativa global de la CPPC que involucra a seis museos de América latina, Estados Unidos y Europa. Las obras que conforman la donación han sido seleccionadas en colaboración con cada museo de acuerdo con sus características particulares. Las otras cinco instituciones que recibirán donaciones en este marco son el Museo de Arte de Lima (MALI); The Museum of Modern Art (MoMA), New York; el Blanton Museum of Art at the University of Texas, Austin; The Bronx Museum of the Arts, Nueva York; y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. En el caso del Mamba, fueron seleccionadas importantes obras de artistas argentinos en plena actividad en el país y en el exterior, que se sumarán a la colección, acrecentándola y fortaleciéndola en diversos períodos y lenguajes, colaborando así a conformar un relato del arte argentino contemporáneo diverso e inclusivo. La selección de obras donadas incluye Secure Paradise (2007), un video de Judi Werthein; Poema Volcánico (2014), una instalación de Eduardo Navarro; Garimpo (2009), un dibujo monumental de Matías Duville; Cascada (1998) y 241 intersecciones (1998) de Ernesto Ballesteros; Frente a los cerrojos y Un mes lunar (2004-2007) de Alejandro Corujeira; y la obra Sin título (1994) de Elisabet Sánchez.