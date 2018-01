El presidente Mauricio Macri viajó en helicóptero a Davos a participar del Foro Económico Mundial y tuvo un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel, que le concedió 15 minutos de su tiempo. El mandatario también se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta. Entre las reuniones con empresarios, se destacó la que tuvo con el CEO de Microsoft, Bill Gates, con quien hablaron sobre el hambre en Africa. El presidente argentino dejó un mensaje para los empresarios y posibles inversionistas: “Nosotros vamos a cortar el pasto, ustedes hagan los goles”.

Merkel tuvo un breve encuentro con Merkel, en el que conversaron sobre la próxima cumbre del G20 según precisó el canciller argentino Jorge Faurie: “El encuentro sirvió para consensuar los temas del G20, además de las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea, el ingreso de Argentina en la OCDE, y sobre la relación bilateral y la presencia de empresas alemanas en el país”. En la corta charla, Macri aprovechó para insistirle a Merkel con el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente argentino le aseguró a la canciller que son inminentes las inversiones en la Argentina: “Los inversores esperaron la elección de medio término y, como ganó contundentemente el Gobierno, eso les llevó tranquilidad”, fue el relato que le presentó.

En el encuentro del que también participó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se habló sobre la posibilidad de que el metro de Berlín participe en la próxima licitación nacional e internacional para operar el subte. El macrismo desechó los proyectos opositores de estatización, le prorrogó por un año más la concesión vencida a Metrovías, del Grupo Roggio, y buscará que el subte siga en manos privadas por otras dos décadas.

Con Merkel también mencionaron los puntos principales de la cumbre del G20 y también el foro W20 (Women 20), donde se planteará desde una perspectiva liberal el desarrollo equitativo y sostenible de las mujeres. Antes de irse, Merkel elogió la decoración de la Casa Argentina en Davos y se llevó de regalo un cubresilla de piel que le gustó. Faurie consideró que la visita de Merkel fue “gesto extraordinario y de una generosidad enorme”.

Apenas concluyeron sus 15 minutos con Merkel, Macri se reunió con el CEO de Microsoft, Bill Gates, quien más que como inversionista lo abordó como presidente de una fundación que se dedica a la seguridad alimentaria. De hecho, hablaron principalmente de temas como el hambre en Africa, la salud y la educación. Macri dijo que la Argentina podía aportar para terminar con el hambre en el mundo. “Estamos recién empezando. Estamos dejando atrás el populismo, lo que es bueno para la Argentina”, le dijo Macri a un Gates que asentía. Del encuentro también participó Melinda Gates, la esposa del CEO de Microsoft, quien trabaja en las tareas de la fundación, que van de desarrollar vacunas en países subdesarrollados a alimentos y educación. Macri les ofreció la cooperación de la Argentina en investigaciones de producción de granos y alimentos para que Gates las lleve en sus programas en África.

Luego Macri recibió a la reina de Holanda, Máxima, y al primer ministro holandés, Mark Rutte. Con la reina, Macri también repasó sobre el foro paralelo Women 20, que ocurrirá en paralelo a la cumbre del G20. También hablaron sobre las inversiones holandesas en la Argentina. Macri le agradeció a Rutte por la adjudicación de un reactor nuclear (ver página 8).

Macri tuvo también un encuentro informal con el ex primer ministro británico Tony Blair, quien concurrió a la Casa Argentina a una reunión con el empresario Eduardo Elsztain, titular de Irsa. Con el atardecer de un día agitado, Macri se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Al igual que lo había hecho con Vladimir Putin, Macri le planteó a Trudeau su preocupación sobre la situación en Venezuela, a cuyo presidente Nicolás Maduro Macri llamó “un dictador”. En el caso de Putin, no consiguió más que silencio. No trascendió qué le respondió Trudeau, que a su vez le habló a Macri sobre los niveles de contaminación en los mares alrededor del mundo y sobre su preocupación por la igualdad de género.

El presidente argentino le recordó a Trudeau su voluntad de avanzar con el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Canadá. Hoy intentará convencer al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que levante su veto proteccionista.