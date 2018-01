“Queridas Familias, mientras disfrutamos del verano y las vacaciones, les queremos contar la primera noticia oficial del 2018”, así empezó el mensaje que enviaron desde la cooperadora de la escuela Nº 5 Úrsula Llames de la Puente, del Distrito escolar 2, en Palermo, para comunicar la nueva noticia: un colegio privado de música brindará talleres arancelados en contra turno en las instalaciones de la escuela. Se trata del Collegium Musicum que, a cambio, ofrecerá a los chicos del Úrsula un puñado de becas.

Si bien la noticia llegó a las familias por WhatsApp, fuentes del Ministerio de Educación reconocieron la existencia del convenio, aunque aclararon que todavía no está firmado. La cartera que conduce Soledad Acuña admitió que el convenio autoriza el uso gratuito de las instalaciones de la escuela, donde se brindarán diversos talleres a cambio de un máximo de 120 becas para los alumnos de las escuelas públicas, que no estarán autorizadas a cobrar ningún arancel.

“Nos Mudamos!”, dice el cartel que se abre en el centro del sitio del instituto (www.collegiummusicum.org.ar), junto con la imagen de una niña sonriendo. “Estamos muy contentos de contarles que el nuevo lugar de funcionamiento para las actividades del Departamento Niños de sede Palermo, está ubicado en Mansilla, entre Bulnes y Vidt”, confirma el anuncio.

La novedad había sido adelantada en diciembre pasado, en una de las últimas reuniones de la cooperadora. En aquella ocasión las autoridades de la escuela, acompañadas por un funcionario del Ministerio informaron que el conservatorio usaría las instalaciones los martes y los sábados, se haría cargo de la limpieza –y de volver a ordenar las sillas de las aulas que utilicen- y le pagaría un plus al encarado del edificio para que abra las instalaciones los sábados. En la misma reunión se informó que las becas disponibles serían entre 60 y 80 y que, en caso que no se completara el cupo con los alumnos del Úrsula, las becas podrían ser usadas para el resto de los inscriptos, pertenecieran o no a la escuela.

Las mismas fuentes del Ministerio porteño dijeron desconocer si los talleres serían abiertos a la comunidad en general –y arancelados-, y reiteraron que el convenio no dice nada al respecto, aunque no respondieron si el conservatorio -que no contestó los llamados telefónicos- estaba autorizado o no para hacerlo.

“A muchos padres y madres que creemos en la escuela pública nos resultó muy violento que nos avisen por WhatsApp que en la escuela funcionaría un conservatorio de música privada, usando las instalaciones gratis a cambio de unas becas. Más cuando la escuelita de música a la que van muchos chicos del Úrsula, la que funciona en la escuela Nº 10, está completamente desfinanciada, cada vez con menos instrumentos”, advirtió la madre de dos alumnos de la escuela.

Las opiniones están divididas. Algunos padres ven con agrado que una institución privada se instale en la escuela, mientras otros advierten los inconvenientes de que se cobren aranceles en una escuela pública. Todos admiten la falta de información. Salvo el mensaje de WhatsApp, nadie comunicó los términos del convenio, ni los criterios con que se distribuirían las 120 becas –ó las 80 ó las 60- entre los más de 500 alumnos que tiene el colegio.

“Esto es una escuela pública y todo los chicos son iguales. Hace tiempo que venimos pidiendo que pongan talleres en contra turno, pero nunca nos imaginamos que serían privados. Además, no tenemos a quién reclamarle porque la decisión la tomó el propio Ministerio. Nos sentimos abandonados”, concluyó la misma madre, quien recordó que la fiesta de fin de año, que coincidió con el 120 aniversario de la escuela, fue arancelada y muchos alumnos no pudieron asistir.