Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron ayer una protesta en la colectora de la General Paz como medida de fuerza ante la decisión oficial de despedir a 250 trabajadores en las áreas de ciencia y técnica del organismo. “Es una tomada de pelo, un verdugueo permanente a los trabajadores. No sobra nadie en el INTI”, sostuvo el delegado de ATE Daniel Luna, en declaraciones a la AM 750. Desde ayer los jefes del INTI comenzaron a dar a conocer los nombres de los despidos. Los trabajadores del interior del país también están en estado de alerta y movilización y difundieron comunicados de repudio al Gobierno.

El reclamo se extendió durante las primeras horas de la mañana sobre la colectora de la General Paz mano al Riachuelo a la altura de Constituyentes, enfrente del organismo, en el marco de un amplio despliegue policial para impedir el ingreso al edificio para la realización de una asamblea. También hay un grupo de trabajadores que permanece en la sede central del INTI desde el viernes, cuando se conocieron los despidos. Acudieron al lugar de la protesta legisladores y dirigentes de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, reclamó “que no se pierda la fuente de trabajo y ni la soberanía nacional”.

Una empleada de más de 15 años de antigüedad en el organismo conversó con este diario pero pidió no ser citada por temor a represalias. “Es una situación muy perversa. El viernes hubo una reunión en donde el gerente de recursos humanos le mostró a dos delegados de ATE un excel con la lista de despedidos. El domingo se conocieron algunos nombres y hoy –por ayer– otros, porque los directores ya habrían recibido la lista completa. Entre los despedidos hay trabajadores activos políticamente y otros con mucha antigüedad, la gente está desolada porque es muy duro perder el trabajo pero además la forma es nefasta. Hay mucha psicosis y angustia”, contó. El INTI cuenta con unos 3 mil trabajadores, de los cuales 2 mil se desempeñan en el Centro Tecnológico Migueletes, en el partido de San Martín.

El ex director del INTI, Enrique Martínez, consideró que “el plan de reorganización del INTI lo hizo Tecnalia, la empresa de origen vasco, sin participación del personal del organismo. Por un lado, la instrucción es achicar el gasto, con un criterio meramente presupuestario. Pero además hay una cuestión ideológica, estructural. Las corporaciones multinacionales, que no hacen desarrollo tecnológico en el país, no tienen ningún interés en que los conocimientos del INTI se difundan entre las pequeñas empresas. O sea, quieren tener al INTI apenas como una fuente de reconocimiento para ellas mismas, porque el INTI tiene representación en la oficina de pesas y medidas a nivel global, por ejemplo, o las instituciones de meteorología. Eso es lo que tiene valor para las multinacionales, no el desarrollo tecnológico industrial. El Gobierno tiene este criterio”.

Los centros del Interior del país también están en estado de alerta y asamblea permanente. “Lxs trabajadorxs de INTI Córdoba reunidos en Asamblea rechazamos los despidos anunciados por autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que se suman a los constantes avasallamientos de este gobierno sobre el sector científico tecnológico”, difundieron desde la capital serrana. “Lxs trabajadorxs de INTI Neuquén, reunidos en las Asambleas de las Sedes Neuquén, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, Viedma y San Martín de los Andes, vinculadas on line, rechazamos los despidos anunciados en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que se suman a los constantes avasallamientos de este gobierno sobre el sector de científico tecnológico y representan la máxima expresión del cercenamiento de nuestros derechos laborales”, agregaron desde el sur.

También está circulando un comunicado en donde los trabajadores del INTI detallan las funciones del organismo más reconocibles para el ciudadano de a pie: “A través de capacitaciones, asistencias técnicas, ensayos y desarrollos, acompañamos el crecimiento de las pymes en todo el país; miles y miles de emprendedores desarrollan aquí sus planes de negocio y sus productos; cuando cargas nafta, los surtidores están verificados por el INTI para que entreguen la cantidad de litros que pagas; cuando pesas tus compras en el supermercado, las balanzas están verificadas por el INTI para que efectivamente te entreguen lo que indican”. También cuentan que “los juguetes plásticos de tus hijos son controlados por el INTI para que no contengan sustancias tóxicas; las pilas que usas son controladas para que cumplan con las normas de seguridad; muchos de los productos para celíacos que están en las góndolas fueron desarrollados en las plantas piloto del INTI; los radares que controlan velocidad están verificados por el INTI para que no te multen por velocidades debajo de la máxima; los alcoholímetros usados en los controles de alcoholemia son calibrados por el INTI tanto para proteger tu vida como evitar que seas multado por un error de medición; los municipios que buscan resolver el problema de los residuos son asistidos por el INTI y los vehículos fabricados nacionalmente, tienen piezas que pudieron ensamblarse porque se construyeron con máquinas calibradas por el INTI”. Las autoridades no dieron ninguna señal para resolver el conflicto y solo enviaron a las fuerzas de seguridad.