"Donald Trump es un chirolita". Por esta frase, Diego Maradona se quedó sin poder ingresar a Estados Unidos. El gobierno norteamericano le negó la visa al ex jugador de fútbol, que pensaba viajar a Miami, donde tiene radicada una querella civil contra su ex mujer, Claudia Villafañe. Matías Morla, el abogado del ex DT de la Selección, confirmó que los dichos de su representado en una entrevista con TeleSur motivaron la negativa.

A pesar de que su propio abogado le había recomendado que no hablara de Estados Unidos en la entrevista, ante la pregunta acerca de su opinión de Donald Trump, Maradona contestó "Es un chirolita”. En rigor, el ex jugador, expulsado del Mundial de 1994 por doping, no puede entrar a Estados unidos desde entonces.

Así las cosas, el actual DT de Al Fujairah, de Emiratos Árabes Unidos, será reemplazado por su defensor en la audiencia en la que se discutirá si los departamentos comprados por Villafañe en Miami con su apellido de soltera mientras todavía estaba casado con Diego son o no bienes gananciales.

El riesgo es que como "en el Mundo Maradona pueden pasar cosas tan insólitas como tener un juicio oral y un casamiento el mismo día”, tal como reconoció Morla por América, la audiencia, prevista originalmente para fines de marzo, podría superponerse con el casamiento de Dalma, la hija mayor del jugador, por lo cual es probable que Maradona pida la postergación de la cita.