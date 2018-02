RojoTango es un espectáculo y también una marca, que como tal le trajo a Rossetto un problema que no hubiera imaginado. Antonio Ruiz, dueño del Café de los Angelitos, implicado en un caso de narcotráfico y lavado de dinero, utiliza el mismo nombre para un exclusivo –y muy caro– show en Puerto Madero. En un comunicado, Rossetto aclaró la situación: “Es un show que me pertenece, que llevé por varios países y que está registrado en Argentores desde 2000, y también en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. Además, tengo asignada la marca registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (nro. 2741149)”. Por el uso de la marca sin autorización, la cantante inició una instancia de mediación obligatoria contra Ruiz, Fernando Andrés Papaleo y Tango Suite SA. “Los emplazados no se avinieron a diálogo alguno obligándome a promover acciones judiciales actualmente en trámite”, relató Rossetto. “Ni yo ni mi RojoTango tenemos nada que ver con las personas o los hechos de aquella investigación penal. Por el contrario, estoy reclamando judicialmente el uso indebido de mi marca por parte de los nombrados y el perjuicio que me han causado material y espiritualmente los recientes sucesos”, concluye el texto, que difundió en octubre pasado.