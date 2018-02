“Les queda poco. La gente está convencida que este Gobierno fracasó", afirmó Hugo Moyano en una larga entrevista con CrónicaTV, en la que adelantó que espera una movilización masiva el 22 de febrero.Para Moyano "lamentablemente no vamos bien. Es mentira que el país va bien".

Dijo que el 22 no habrá un paro sino “una movilización, una concentración" y adelantó que "va a ser una marcha muy importante apoyada por muchos sectores del peronismo". También ratificó su rechazo a la reforma laboral: "El ministro de Trabajo y todos me pedían que apoye la reforma laboral, pero ni loco. Prefiero ir en cana o que me maten, antes que traicionar a los trabajadores”.

“Uno acompaña, como a todos los gobiernos. Pero dejamos de acompañar cuando sentís que pasás a ser cómplice. Fundamentalmente con las medidas que van en contra de los trabajadores", resumió el líder camionero.