La empresa de turismo Trilogía lo tuvo entre sus empleados a Luis "Lucho" Paladini, lo despidió y luego denunció penalmente por haber embaucado a varias personas a las que les cobró por una serie de servicios que jamás prestó y ni siquiera comunicó a la firma para la que trabajaba.

Así lo reveló ayer Germán Mahieu, abogado patrocinante de Trilogía Turismo. "Paladini trabajó para esta firma comercial hasta abril de 2017. En un primer momento, la relación fue normal y correcta. Pero en marzo de ese año, los titulares de la firma advirtieron una serie de irregularidades. Luego de pedirle explicaciones y verificar que la maniobra era absolutamente incorrecta, se decidió prescindir de sus servicios", contó Mahieu.

Mahieu contó que Paladini "había vendido un paquete turístico a once personas, haciendo ver que la operatoria se realizaba dentro del marco de la firma comercial para la que trabajaba. Lo cierto fue que no era así. No había realizado ninguna operación, ni había rendido cuentas de esa operación, y a las personas las había engañado. Les dijo que esa operación estaba blanqueada y realizada".

"En ese entonces, la empresa se tuvo que hacer cargo de ese paquete turístico. Esas personas viajaron como correspondía. Motivo por el cual, luego de eso, se prescindió de sus servicios", agregó.

Por otro lado, la Justicia libró la orden de detención de Paladini. En el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Adrián Mc Cormack durante la jornada de ayer se realizaron tres allanamientos en domicilios relacionados con el excéntrico relacionista público.