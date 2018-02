El vocero de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), Andrés Alcaraz, advirtió ayer que la protesta de los transportistas está paralizando la exportación de granos y que en caso de continuar la medida de fuerza en los próximos días tendrán pérdidas millonarias. "Nos están paralizando la exportación. De continuar esta medida por 10 días más, tendríamos pérdidas por US$ 13 millones, solamente por alquiler de buques", dijo Alcaraz. En ese marco, el diputado nacional Luis Contigiani, presentó una solicitud para que el Ejecutivo "haga cumplir la tarifa de referencia" del Ministerio de Transporte "no pudiendo oscilar el precio en más de un 10 por ciento, para proteger a los pequeños y medianos empresarios de transporte". Sin embargo la contestación no tardó en llegar: el gobierno rechazó el pedido de fijar tarifas al recordar que los fletes cerealeros se establecen libremente "por oferta y demanda", al tiempo que calificó la protesta de "irracional" y "violenta".

Alcaraz aseguró que "hay unos 65 buques paralizados, con un costo de 20.000 dólares diarios". El representante de la industria aceitera

apuntaró también a "la violencia en algunos de los piquetes" y mencionó puntualmente un suceso en Chaco donde "se le prendió fuego a un camión", y que "se ha obligado a camiones que circulaban por la ruta para que pierdan (derramen) su carga de granos".

El reclamo de los transportistas ya afecta a los puertos de Rosario, Bahía Blanca y Necochea‑Quequén, y es llevada a cabo por un grupo de "camioneros propietarios que no está alineado con el sindicalista Hugo Moyano", aclaró.

Alcaraz explicó que ese sector plantea que el tarifario referencial de la AFIP, hoy de $1,15 para cada kilómetro recorrido, se torne obligatorio, y aclaró que "la protesta no es contra los exportadores, sino contra los dadores de carga, los productores y acopiadores".

Ante el nivel que iba tomando el conflicto el diputado Luis Contigiani solicitó al Poder Ejecutivo que, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, "haga cumplir la tarifa de referencia establecida en la disposición 171‑E/2017 del Ministerio de Transporte, en el valor fijado en la carta de porte para el transporte de cargas pesadas en vehículos grandes que trasladan granos y oleaginosas, no pudiendo oscilar el precio en más de un 10 por ciento, para proteger a los pequeños y medianos empresarios de transporte".

Pero el gobierno rechazó el pedido. Fuentes del Ministerio de Transporte señalaron que las tarifas para el transporte de granos deben surgir de una negociación libre entre los dadores y los tomadores de carga. Pero los transportistas "autoconvocados" denunciaron el abuso de los acopiadores que no respetan el arancel y con protestas en diferentes rutas del país están comenzando a afectar la actividad agropecuaria.

Los Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA), enviaron una carta al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, reclamando al gobierno nacional que "sea eliminada la tarifa orientativa y pase a ser tarifa única en todo el territorio de la República Argentina". También reclamaron que el cumplimiento de dicha tarifa sea controlado por la AFIP. Pero desde la cartera de Transporte indicaron que "establecer una tarifa fija implicaría cambiar una ley y para eso hay que ir al Congreso".

"Ya no hay más existencias ni stocks en los sitios de almacenamiento en los puertos", dijo el portavoz de la cámara que cuenta entre sus miembros a empresas como Cargill, Louis Dreyfus y Bunge.

Por su parte la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que ayer ingresaron 807 camiones con granos a las terminales de Rosario, un 54 por cienti menos que el mismo día de la semana pasada.

También se manifestaron en contra de las medidas de los camioneros los Centros de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos, Coninagro, Federación Agraria y las cuatro cadenas de valor agroindurtriales; Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar.