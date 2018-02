¿Una muerte que no tiene autores?

La defensa de Ramón "Monchi" Machuca negó ayer que sea responsable del homicidio de la adolescente Lourdes Cantero, en mayo de 2013. "Se demostrará que esta muerte no tiene autores. Es una verdadera lástima, porque en lugar de ir tras Machuca, en esta persecución sin escrúpulos digitada por el gobierno provincial, hubieran seguido investigando para demostrar quién fue", lanzó el abogado Fausto Yrure. En la audiencia, el testimonio que sembró la discordia fue el del entonces jefe de la comisaría sub 20ª. "La información de calle era que el hermano mayor de la chica habría estado vendiendo estupefacientes para gente de Tablada y como no era del lugar se dieron las represalias (fue baleado el frente de la casa). Estaba vendiendo para los de Tablada y ése era territorio de Los Monos", lanzó el policía. El letrado se quejó de que jamás había dicho eso en casi cinco años y lo hizo declarar sobre todos los nombres y apodos de quienes aparecían como sospechosos, entre quienes no figuraba Machuca. En su alegato, el letrado dijo que "no está probado" que la frase "dale a mansalva" que aparece en una escucha sea la voz de Machuca.

Las dos primeras testigos serían dos hermanas de la víctima, que fueron debidamente notificadas; pero, ayer no se presentaron. El abogado Yrure pidió que las testigos sean llevadas por la fuerza pública para el mismo día. Dijo que le llamaba la atención que no se hayan presentado, cuando siempre pusieron voluntad en el proceso que lleva casi cinco años, por la muerte de su herman. Si bien el juez Ismael Manfrín ordenó que sean buscadas para llevarlas a declarar por la tarde, la policía no las encontró.

El momento más álgido de la audiencia de ayer se dio con la declaración del policía que era jefe de la seccional, en el barrio de la Carne. Ruben S. recordó que el hecho sucedió pasadas las 22. "La nena se quiso levantar para esconderse de los disparos y ahí la alcanzó un proyectil", relató. "Trate de hacer un relevamiento de testigos presenciales del hecho. Llamé a vecinos, pero me atendían a través del postigo y no querían hacer comentarios. Me fui a la comisaría para hacer el acta y les tomamos declaración a los hermanos, porque no había más personas. La hermana más grande ya no vivía ahí, me contó que su mamá había fallecido y que toda la familia los olvidó, que se criaron solos".

El policía reveló que por aquellos días, "la información de calle era que supuestamente el hermano mayor de la chica habría estado vendiendo estupefacientes para gente de Tablada y como no era del lugar se dieron las represalias para que deje de hacer lo que estaba haciendo. Estaba vendiendo para los de Tablada y este es territorio de Los Monos. Eso fue lo que me llegó. Supe que sería difícil volcarlo al papel porque en el barrio nadie quiso hablar ni dar información, o hacerse cargo de lo que me decían, por temor a represalias".

Yrure se sobresaltó: "Esto jamás salió en la otra declaración. Esto no lo contó jamás a lo largo del expediente. Quizás lo haga para que yo pida un falso testimonio, pero no lo voy a hacer". Y fue llevando al testigo a decir que había varias personas mencionadas en la causa. "Se nombraba a Rodrigo Q., de la barra de Mayonesa. A un Matías B. apodado Tevez. También le mencionaron a integrantes de la bandita comandada por Mayonesa". El testigo respondió: "Tenía el dato de que pasaron en moto y efectuaron disparos, Mayonesa y Tevez. Sobre eso trabajamos". El abogado insistió: "Mencionaron además que el problema databa de hacía un par de años, con Nicolás y la barrita. Con anterioridad le habían efectuado disparos a ese domicilio. Juan José P., alias Muqueño, también estaba mencionado. Otro apodado "Negrito" Gastón B.. Los hermanos de mayonesa Adrián y Franco Q., que eran mellizos, muy parecido también a Mayonesa. Alguien más integrante de la barrita sería "Lito", según averiguaron las hermanas Cantero, por Facebook".