El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, volvió a cuestionar ayer la política económica que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. “En marzo o abril de 2016 yo dije que este es un mal plan mal aplicado y me parece que se va confirmando”, sostuvo en declaraciones radiales. El ahora diputado de Unidad Ciudadana agregó que las medidas monetaristas que aplica el oficialismo son viejas recetas que ya fracasaron, pero aclaró que no cree que Macri rectifique el rumbo.

“Cada vez que uno hace una intervención pública y pretende evaluar la política económica del gobierno lo hace con el afán de que el gobierno tome nota y modifique algunas de esas políticas. No es simplemente estar del otro lado criticando. Hay muchísimas cosas que está produciendo la política económica de Macri que son muy fáciles de modificar. Simplemente tiene que cambiar la orientación. Eso es lo que no creo que un gobierno tan dogmático y obtuso esté dispuesto a hacer”, remarcó Kicillof.

Luego el ex ministro cuestionó la teoría económica en la que se respalda el oficialismo. “Han llegado al gobierno diciendo que iba a haber más industria, más empleo, menos pobreza, menos inflación y que todo lo iban a poder solucionar con el mejor equipo de los últimos 50 años y lo que vemos es que aplican recetas viejísimas. Son teorías del siglo XIX e incluso antes. Es el monetarismo que ha tenido mucho auge con Milton Friedman. Son teorías que fracasaron. Es un mal plan seguro”, sostuvo.

Por último, advirtió que no se puede salir adelante poniendo todas las expectativas en la llegada de inversiones. “La idea de apostar solo a las inversiones extranjeras para que la economía mejore es un error. Es como si uno tiene un aparato con cuatro o cinco motores. La inversión extranjera podría ser uno y es el único que esperan prender y encima no se les prende, pero hay cuatro o cinco posibilidades y en particular uno fundamental que es el mercado interno, pero esa opción para esta gente no existe. Incluso están apagando esos motores, remarcó. “No voy a decir que en 12 años y medio conseguimos hacer un país industrial y absolutamente desarrollado, pero estoy seguro que abriendo la economía y bajando los salarios no vamos a solucionar los problemas. Pero bueno, es un Gobierno de coalición entre las grandes empresas y su gran negocio es la bicicleta financiera”, concluyó.