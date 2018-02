Luego del “Encuentro por la unidad” del peronismo realizado el jueves en la UMET, el presidente del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja, reclamó ayer “hacer todos los esfuerzos posibles para construir un frente” opositor con el objetivo que “el 10 de diciembre del año que viene (el presidente Mauricio) Macri no esté sentado en el Sillón de Rivadavia”. Otra de las participantes, Florencia Casamiquela, ex candidata a senadora junto a Florencio Randazzo, evaluó como “muy bueno” el encuentro y opinó que “pensar en un peronismo sin Cristina Kirchner es una falacia”. En tanto que el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, sostuvo que el éxito de la iniciativa sería que se replicara en otros lugares.

Gioja se mostró entusiasmado con la posibilidad de repetir el encuentro del jueves en otros puntos del país. “Hay una mayoritaria y profunda convicción de que el 60 por ciento que rechaza el ajuste de Macri tiene que juntarse y hacer todos los esfuerzos posibles para construir un frente nacional”, afirmó. El diputado y ex gobernador de San Juan consideró que si el peronismo hace “las cosas bien” y lograr generar un programa de gobierno “van a aparecer los candidatos” pero “si se quiere discutir con los candidatos sobre la mesa, la cosa no va a andar”.

En tanto, Florencia Casamiquela analizó que “hay una puesta en marcha de un proceso político en donde está claro que lo principal es la defensa de quienes se ven perjudicados por las políticas de Macri y que las diferencias del pasado tienen que quedar a un plano secundario”. Sostuvo que Randazzo “siempre tuvo esta línea clara de construir la unidad desde las diferencias”. En ese sentido, evaluó que “excluir a Cristina es un disparate”. “Ponernos en un lugar de decir con este sí, con este no creo que no es propicio, a esta altura es una obligación de todos tener la grandeza de asumir que nadie es dueño de todos los aciertos pero que tampoco es nadie dueño de todos los errores”, afirmó.

Otro de los que salió a hablar fue Felipe Solá, quien no sólo participó del encuentro sino que formó parte del grupo organizador. Con todo, Solá insistió que tanto él como Daniel Arroyo concurrieron a título personal y no como representantes del partido de Sergio Massa. “La actitud del Frente Renovador fue aceptar que yo fuera porque hay confianza en mí, pero como había diferencias no fui en nombre del Frente Renovador”, afirmó Solá. Reveló que dentro del massismo existían opiniones divergentes respecto a si convenía participar de un encuentro de ese tenor ahora pero que en su opinión sí convenía y por eso fue. El ex gobernador bonaerense sostuvo que el encuentro fue un “puntapié inicial que significa decir que los tres espacios pueden discutir en público y olvidar las diferencias, que refieren más al pasado que al futuro”.

Consultado sobre la ausencia de varios gobernadores del PJ –sólo asistió el puntano Alberto Rodríguez Saá mientras que el sanjuanino Sergio Uñac envió una adhesión–, Solá respondió: “Es una decisión política, pero lo tiene que explicar ellos. Los gobernadores sienten que tienen un rango, que deben ser convocados por gobernadores o gente de más arriba”.

Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, consideró que el encuentro en la UMET “es un saludable primer paso hacia la construcción de un frente popular, programático y democrático que defienda el rol del Estado, el mercado interno, las pymes, el salario de los trabajadores y los derechos humanos, económicos, sociales y culturales como ejes de una plataforma de un gran espacio con vistas a las elecciones de 2019”.