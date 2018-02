¿Se considera feminista?

–¿Feminista? Ehhhh... No sé... No. No sé. Depende. Definime qué es ser feminista (se ríe).

–¿Para usted qué es?

–A ver, si creo en el principio de trabajar por la igualdad del hombre y la mujer y tener una visión contemporánea en ese sentido, sí. Y si creo que hay que desarrollar políticas públicas para eso, sí.

–¿Cómo toman los reclamos del colectivo de mujeres que se dispone a hacer un nuevo paro el 8M?

–No vi la lista puntual de esta vez, pero en general es la agenda de trabajo que venimos planteando, desde el plan contra la violencia de género que trabajamos con Fabiana Tuñez y equipo, una lógica de generar incentivos e iniciativas para la paridad de género en el ámbito laboral, de plantear una larga serie de agenda de temas que muchas veces se han resumido en el manifiesto de Ni una menos. Es todo parte de la agenda que venimos trabajando. Después puede haber temas donde hay diferencia de criterio, como es el tema del aborto u otros temas más sensibles.

–¿Están dispuesto a dar el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso?

–No ha habido debate sobre el tema, la verdad. Se discutirá, como cualquier tema a nivel de Cambiemos, si hay una decisión o una vocación de plantearlo. Al día de hoy, no ha habido eso.

–¿Macri vetaría una ley de despenalización del aborto?

–No podemos discutir sobre temas abstractos.

–¿Usted, personalmente, está a favor?

–Yo personalmente, ehhh… no. No estoy a favor de la despenalización del aborto. Sí creo en la importancia de la prevención y de todo lo otro que se puede hacer. Debería ser un tema que no nos divida porque está claro que nadie está a favor del aborto, sino que son circunstancias que ocurren. Hay que trabajar en eso.