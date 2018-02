El Gobierno acusó el impacto –como se dice en el boxeo– de la mini corrida cambiaria del viernes último. “Hay que llevarle tranquilidad a la gente”, rogó por radio el ministro del Interior y economista, Rogelio Frigerio, luego del salto del dólar que lo ubicó en 20,35 pesos al cierre de la semana, pese a la intervención millonaria del Banco Nación (ver nota principal). “No hay ninguna posibilidad de una corrida”, aseguró, explicando que “el Banco Central tiene espaldas como nunca antes en la historia” para intervenir en el mercado. Toda una señal de que al gobierno le dolió el golpe. Al respecto, el economista, consultor de empresas y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian (durante el primer año de la gestión de Cambiemos), señaló también ayer que no ve “un problema de dólar desbocado, pero hay una confusión en lo que quiere la política económica: si un dólar más alto o (controlado) con intervención explicita, y eso mete ruido”.

“Tenemos que acostumbrarnos que vamos a vivir con un tipo de cambio flexible, a que el dólar puede subir, pero que también puede bajar. Independientemente de eso, el Banco Central puede intervenir en el mercado y tiene espaldas como nunca antes en la historia para hacerlo de manera muy efectiva”, dijo ayer Frigerio. Las declaraciones son parte de un reportaje que le dio a FM Litoral, de la provincia de Entre Ríos, que fueron distribuidas por un comunicado del propio Ministerio del Interior, lo que habla a las claras de la necesidad del gobierno de salir a tranquilizar las aguas agitadas por la trepada del dólar de las últimas jornadas. “Hay que llevar tranquilidad a la gente, no hay ninguna posibilidad de una corrida y el Banco Central tiene reservas récord”, insistió durante la misma entrevista.

Por otra parte, y en relación a otro tema de creciente preocupación en el gobierno, Frigerio sostuvo que “la inflación es un flagelo en baja y tenemos que seguir dándole pelea”. En este punto, las expresiones del ministro del Interior también padecieron de un curioso contrapunto con lo expresado, en la misma mañana, por uno de los economistas referentes del PRO desde antes de llegar al gobierno y guante su primer año de gestión, Melconian. “Argentina no está en el pelotón de países que devalúan la moneda y no afecta a la inflación; nosotros tenemos una economía muy bimonetaria”, dijo durante la entrevista que le hicieron en Radio Mitre, casi como si fuera una respuesta directa a los dichos de Frigerio. Justamente, la fuerte suba del dólar de las últimas semanas desató especulaciones acerca de a cuánto llegará el traslado a precios de la devaluación, lo que aun en el mejor de los casos resultaría en un primer trimestre del año mucho más inflacionario de lo esperado por el gobierno.

No obstante, Melconian se manifestó relativamente optimista con respecto a la evolución del índice de precios para este año, aunque dejando en claro que la pauta oficial del 15 por ciento de inflación será cómodamente superada. El ex titular del Nación sostuvo que la inflación de 2018 rondará el 20 por ciento. “Perforar el uno y medio por ciento de inflación mensual ya estaba costando, y eso da del 18 a 20 por ciento anual. La modificación de la meta inflacionaria del 12 al 15 por ciento no cambió nada, porque el primer desafío es perforar el 20 por ciento, por lo que la inflación no va a caer de ese 20 seguro”.