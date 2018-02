La vicepresidenta Gabriela Michetti reveló hoy que un grupo de delincuentes planeaba secuestrar a su padre. El hecho comenzó a ser investigado por el fiscal de Azul Pablo Larriera, luego de que se tomara conocimiento de que en Laprida que un remisero que contó que cuando fue a lavar el auto un conocido le había consultado sobre una casa "para tener secuestrado por unas horas al viejo Michetti" y que el secuestro lo llevaría adelante "con unos rosarinos". Ante esa situación, la custodia vicepresidencial reforzó la seguridad de Mario Michetti.

El hecho se hizo público a partir de las declaraciones que la propia Michetti hizo a una radio de Laprida, de la cual es oriunda y donde viven sus padres. La vicepresidenta relató que "había dos o tres personas que estaban planeando secuestrar" a su padre; pero "apareció la brigada antisecuestro y empezaron a investigar".

Como primera medida, los policías especializados le tomaron declaración al personal policial al que recurrió el remisero y propuso intervenir una serie de teléfonos. El remisero, que viajó a Buenos Aires aún no declaró. En función de lo que diga se verá cómo se avanza con las medidas solicitadas por el fiscal.

"Está todo en investigación", explicó Michetti, y agregó que dio a conocer el caso porque "quería que los vecinos supieran por qué hay custodia en la casa"

Michetti dijo no saber "por qué eligieron a mi papá" y se inclinó por descartar que el hecho esté relacionado con su función ejecutiva. "Hay una sospecha de que algunas personas son de Laprida, por eso me da la impresión de que no tiene que ver con la política sino que eligieron a mis padres como a cualquier otro", agregó.

"La idea era un secuestro como cualquier otro, que se hace para sacar dinero", sostuvo Michetti, y conjeturó que, como su padre tiene Alzheimer -algo que "se conoce en el pueblo", según destacó-, podría haberse relacionado con ese tema. "Laprida es un pueblo tan tranquilo, tan lindo y quiero que siga siendo así", sostuvo Michetti.