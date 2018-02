Hugo Moyano advirtió que el Gobierno “está logrando” una CGT subordinada y también le restó importancia a la decisión de dirigentes de gremios importantes que anunciaron que no acompañarán la marcha que Camioneros realizará el próximo 21 de febrero. “Hay ausencias que suman”, afirmó el ex titular de la central sindical.

Moyano habló de la movilización y el paro de su gremio y del escenario que se planteó en la CGT frente a la convocatoria tras la conferencia de prensa acompañó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, en ocasión de la visita de la embajadora del Mundial de Rusia, Victoria Lopyreva.

"Al Gobierno le conviene una CGT subordinada, no dividida, y eso es lo que están logrando", aseguró Hugo Moyano y respondió a las acusaciones que le hacen: "Dicen que no tengo que hacer la marcha y presentarme en la Justicia, pero ¿a qué me voy a presentar si no estoy involucrado en nada? Es todo verso."

De la falta de respaldo a la movilización y las críticas por parte de gordos e independientes, se ocupó Pablo, quien le apuntó en particular a Rodolfo Daer. "El movimiento obrero no puede estar (supeditado) a los caprichos de ningún dirigente, más allá de los problemas que tenga", había dicho más temprano el líder del gremio de la Alimentación para luego completar: "La marcha en función de intereses individuales y caprichosos de tal o cual dirigente no hace bien al movimiento obrero y lo aísla."

"Prefiero ser caprichoso y no traicionar al trabajador", respondió el hijo mayor de Hugo Moyano. También recordó que Rodolfo Daer "siempre fue obediente a los gobierno de turno, es un gran aliado de los empresarios y del Ministerio de Trabajo y en los 90 entregó parte de las conquistas de los trabajadores". "Primero con el gobierno de Menem permitió decenas de millares de despidos y cierres de fábricas, luego con el gobierno de Fernando De la Rua dejó que se apruebe la ley Banelco de flexibilización laboral, con las coimas del Senado, para culminar con el gobierno de Duhalde y su enorme impacto devaluatorio al salario obrero", completó.