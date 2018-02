El referente del radicalismo y ex integrante del tribunal del Juicio a las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra, se distanció nuevamente de las posturas de la alianza oficialista que integra. Esta vez, el miembro de Cambiemos señaló sus diferencias respecto a la defensa acérrima del Gobierno al policía Luis Chocobar, que abrió un debate sobre la legitimidad del accionar policial y las políticas de mano. “Me parece que es muy importante que tengamos en claro que un mayor punitivismo o una mayor represión no trae más seguridad, trae más violencia e inseguridad para el conjunto de la gente”, dijo Gil Lavedra esta mañana en declaraciones radiales. También publicó una columna para alertar sobre los riesgos que implica la llamada "nueva doctrina de seguridad".

Mientras el Presidente consideró adecuado invitar a Chocobar a su despacho para felicitarlo por su accionar, el ex jefe del bloque de diputados de la UCR calificó hoy lo sucedido como un “hecho desgraciado”. Además, Gil Lavedra evaluó que deberá ser la Justicia la que se ocupe de “desentrañar” varias particularidades sobre lo ocurrido, contrario a lo que señaló el jefe de Gabinete Marcos Peña, quien aseguró que el policía cumplió con el protocolo el día que le disparó a Juan Pablo Kukok por la espalda mientras huía.

Además, Gil Lavedra se distanció de la nueva doctrina de seguridad que busca impartir la ministra Patricia Bullrich. “Es fundamental recordar que la solución de este problema no puede sostenerse con el viejo y demagógico argumento de que la mayor punición de los delitos y el otorgamiento de más facultades a la policía mejoran la seguridad”, escribió Gil Lavedra en su columna de hoy para el diario La Nación. Allí, a contramano del discurso enarbolado por el Gobierno, dejó en claro que “no es necesaria ninguna protección especial ni la sanción de ninguna norma para revisar el accionar policial”, como pedía la funcionaria. “Como en cualquier caso, la acusación deberá probar que la actuación de algún funcionario policial es ilegítima. Pero presumir de modo absoluto que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional”, completó el referente de la UCR, que además es director del Programa Justicia 2020 que creó el Gobierno.

En diálogo con Radio del Plata, el abogado constitucionalista reforzó la opinión vertida en el artículo y resaltó que “hay que decir una vez más que este no es el camino”. Señaló que no es necesario que se creen “nuevas presunciones ni cosas estrafalarias” sobre este tema, en contraposición a lo que sostuvo ayer Pablo Tonelli, el diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura que adelantó que el nuevo Código Penal tomará en cuenta los principios de la doctrina de Bullrich. Incluso el miembro de la UCR pronosticó que una iniciativa del Ejecutivo que impulse el establecimiento una presunción absoluta de legitimidad a las fuerzas no prosperaría.