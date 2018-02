En medio del fuerte ajuste que está ejecutando en las dependencias estatales técnicas, el presidente Mauricio Macri celebró que durante su Gobierno se “apueste a la ciencia y tecnología” ante especialistas del Conicet que se desempeñan en el Centro de Investigación Aplicada para la industria energética Y-TEC (YPF - CONICET). Los usuarios de Twitter no dudaron en señalar la contradicción del mandatario, que despidió a 254 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y redujo en un 50 por ciento el ingreso al Conicet. Uno de ellos fue el mismo ex presidente del organismo y doctor en Bioquímica Roberto Salvarezza, quien advirtió que gran parte de los desarrollos de Y-TEC se realizan en institutos y centros de investigación del organismo que “está siendo ajustado por Macri y por Barañao”.

Salvarezza recordó el conflicto que atravesaron el año pasado los 500 investigadores despedidos del Conicet, que fueron luego reincorporados a universidades locales y perdieron la posibilidad de hacer carrera en el prestigioso organismo estatal. “El recorte significa menos investigadores, técnicos y becarios”, aseguró el ex directivo y resaltó que el centro había sido proyectado, construido y equipado por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Para que Y-TEC se desarrolle es necesario que ingresen más investigadores. Está claro que las políticas del gobierno no van a potenciar el crecimiento de esta empresa de tecnología”, completó el también diputado por Unidad Ciudadana.

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

La empresa estatal que visitó hoy Macri combina la experiencia operativa de YPF, a cargo del 51 por ciento de la compañía, y el histórico capital científico del CONICET, con el 49 por ciento. Fue inaugurada en noviembre de 2015 por la gestión anterior y generó 350 puestos de trabajo entre especialistas que estudian cuestiones relacionadas a la industria de petróleo. Esa fue la planta que el presidente calificó como una “genialidad”. “Creemos en lo que ustedes hacen”, les dijo hoy a sus integrantes, y continuó: “Creemos que es importante lo que hacen en esta etapa en la que nos sentimos enormemente desafiados porque el mundo vive un momento único en su historia.” Luego se refirió al "debate" que se dio en el Conicet “para que el país sea parte de este mundo” y puntualizó que se enfocó en “ver cómo estar más encima” en esta cuestión.

Los 500 investigadores del Conicet tuvieron que ocupar pacíficamente en noviembre el Ministerio de Ciencia y Tecnología para reclamar una propuesta oficial que solucione la situación excluidos de la carrera del investigador por el recorte presupuestario, en el marco de un conflicto que había iniciado a fines de 2016, cuando se anunció que los becarios de doctorado y posdoctorado que habían aprobado todas las instancias de evaluación se quedaban afuera del Conicet.

En el INTI, en tanto, el interventor del Gobierno desvinculó a 256 trabajadores del organismo y los empelados cesanteados todavía continúan reclamando su reincorporación. La dirección del organismo aceptó dialogar, pero los trabajadores afiliados a ATE continúan con el estado asambleario hasta que todos sean reinstalados en los puestos de trabajo.