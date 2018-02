#AltaTemporada Si te va el fútbol italiano, debutará Prima Squadra Juventus, docu-serie sobre el club donde juegan Pipita Higuaín y Paulo Dybala (16/2, Netflix). Si te caben los motoqueros, subí a la segunda de Ride with Norman Reedus, con el tiraflechas Daryl de The Walking Dead (18/2, AMC). Si estás para jedis, apuntá el sable láser a la cuarta y última de la animada Star Wars: Rebels (19/2, Disney XD). Y si querés cadáveres, reanimá la primera de Las crónicas de Frankenstein (20/2, Netflix).

#Enfiestados La Fiesta RuPaul’s Drag Race convidará menú de drag queens internacionales, con conducción de Michelle Visage (15 y 16/2, Vorterix). La Delio Valdez tapizará de música el predio de la Estación de Canning, Ezeiza (16/2). Plan 4 estrenará metalerísimo festi propio, el Extrachaos Fest, acompañado por Pacto de Fuerza, Frater y Lepergod (17/2, Vorterix). Y Carajo y Gran Martell harán sus sendos tríos en las Fiestas Clandestinas (17/2, Groove).

#Cursos&Concursos Si estás manija con el Mundial de fútbol, la FIFA y Hyundai premiarán con un pasaje a Rusia a quien aporte el eslogan ganador para plotear el micro que usará cada Selección durante el torneo (es.fifa.com/worldcup/games/be-there-with-hyundai/index.html, hasta el 28/2). Y si te van los zombies, la señal AMC premiará con 1000 dólares s los mejores diseños de piezas promocionales para la serie Fear: The Walking Dead (feararmy.com, hasta el 5/3).

#AduanaParalela Los pop-electrónicos dominicristianos Barak predicarán en el Teatro Gran Rivadavia (15/2), los pop-reggaetoneros yanquis CNCO seguirán de gira por Rosario (15/2, Hipódromo) y Corrientes (20/2, Anfiteatro Cocomarola), el surfero brasileño Armandinho relajará a orillas del Paraná (17/2, Balneario La Florida, Rosario), los houseros alemanes Sidney Charles y Santé compartirán bandejas en The Bow (17/2) y el noruego Erlend Øye indiepopeará en el Teatro Opera (21/2).

#HayTablas Situación de recuperar la novia o bien olvidarla habrá en el retorno de Historias de locura ordinaria, dirigida por Julieta Cayetina (jueves, Espacio Callejón). Y situación de pueblo bonaerense, ochentas y profesora XXX habrá en el reestreno de Todo tendría sentido si no existiera la muerte (jueves a sábados, C.C. Rojas).

#CualquieraPuedeGooglear No sólo aumentaron las entradas para ir a la cancha, también pinta suba para los tickets para ver a Roger Waters (6/11, Estadio Ciudad de La Plata), que se anuncian con “precios vigentes hasta el 20/2”. Click inflacionario. Lucas & the Woods repasará sus dos EPs con un show gratuito en La Usina del Arte (16/2) y Gabo Ferro tocará sin cobrar entrada en la Plaza Mitre, San Martín (17/2). Free click. Mientras tanto, en el planeta YouTube, Ignacia estrenó el clip de La mágica realidad, los folkgrungeros Cuatro Tres Dos subieron el de Basta para mí y los recuperados Arbol, el de La vida es todo lo que vos quieras. Click audiovisual. Brian Chambouleyron despedirá su ciclo de tripletes en La Biblioteca Café (16/2). Triple click. La Batalla de los Gallos se sumó al line up del Lollapalooza Argentina 2018, y pondrá a competir a Dtoke, Skone, Wos, Chuty, Papo e Invert. Click, juez.

#ArteArteArte Última llamada para ver la muestra de plástica, juegos y construcciones Todo el siglo es Carnaval, de la artista centenaria y abuela psicodélica Ides Kihlen (Mamba, hasta el 20/2). Y atención, que el Ministerio de Cultura seleccionará a veinte artistas para acompañar sus procesos de trabajo mediante tutorías, bajo el programa La 202: Espacio de Formación y Clínica en Arte Contemporáneo ([email protected], hasta el 23/2).

#Pantallazos Un poco de contenido pago, pero sin pagar: HBO abrirá por unas horas su plataforma para convidar su serie porrera High Maintenance (hasta el 19/2). Y un poco de erotismo vintage nac&pop: Space entregará ciclo en continuado de la Coca Sarli, con títulos turgentes como Fiebre, Carne, Insaciable, Desnuda en la arena y La diosa impura (15 al 18/2, desde las 22).