Tras un fin de semana largo en Chapadmalal, en donde se tomó unas minivacaciones y aprovechó para descansar, el presidente Mauricio Macri regresó ayer a la Quinta de Olivos para retomar su agenda oficial. La vuelta al trabajo le duró tan sólo un día, ya que hoy por la tarde viajará de nuevo a la ciudad balnearia, donde se harán las “jornadas de trabajo del Gabinete Nacional”, conocidos como los “retiros espirituales” del PRO. Durante su breve estadía en Buenos Aires se mostró junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien ratificó la postura antisindical del oficialismo.

La actividad de Mauricio Macri comenzó ayer con una visita a un Centro de Investigación Aplicada, dedicado a la generación y transferencia de soluciones tecnológicas para la industria energética, en la localidad bonaerense de Berisso. El presidente compartió la actividad con Vidal, quien comenzará esta semana las negociaciones con los sindicatos docentes. La de hoy será la primera reunión paritaria con los maestros bonaerenses, a 20 días del inicio de clases. La gobernadora apoyó a Macri en la pelea con el líder de Camioneros, Hugo Moyano, que encabezará la marcha del 21 de febrero: “Esta es la mayoría de la Argentina, la que no convoca a ninguna marcha, somos los que no salimos en los noticieros ni en las tapas de los diarios y nos levantamos todos los días apostando a lo mejor”. Por su parte, Macri señaló que “el país necesita que cada argentino ponga lo mejor de sí y crea en lo que es capaz de hacer, sin milagros, sino trabajando y haciendo su aporte cada día”. En ese marco, el Presidente indicó que “son muchos los proyectos que tenemos, son muchas las ganas que tenemos de salir adelante, y lo vamos a lograr así, creyendo en lo que somos capaces de hacer. No hay milagros, es el trabajo de todos los días”. La reanudación de la agenda oficial incluyó una reunión de coordinación con los miembros de la 'mesa chica' del gabinete nacional y una reunión de seguimiento de gestión del Ministerio de Modernización.

Hoy por la tarde Macri volverá al complejo presidencial de la localidad de Chapadmalal para encabezar el “retiro espiritual” que se llevará a cabo este viernes y sábado. Según anunciaron fuentes oficiales, por el momento 35 funcionarios confirmaron su asistencia al encuentro. “La modalidad será la misma que la del año pasado, en la que cada uno de los ministros va a exponer el balance de la gestión del año 2017 y los desafíos que encara para el 2018”, informaron.