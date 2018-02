Vamos al paro del amor romántico: Coral Herrera Gómez @coralherreragom

Menos 14 de Febrero y más 8 de Marzo

Vamos al paro contra la violencia: GiulianaMezza @giumezza

Ellos, los violentos, con cada femicidio, nos dicen a todas, que no nos rebelemos, que no nos atrevamos a tomar decisiones sobre nuestras vidas, que no los dejemos si ellos no quieren ser dejados. Ellos, los violentos, se resisten a perder ese poder sobre nosotras. Por eso, matan.

Les falta rock: María Riot @riotmaria

Si las mujeres y demás identidades no ocuparon el espacio del rock como los hombres no fue porque no quisieron sino porque no pudieron. Espero que los productores de festivales, ciertos periodistas y demás se enteren: existen mujeres haciendo música, solo no les dan lugar.

Les falta sororidad: Valeria Licciardi @vale_licciardi

Mientras nuestro starsystem de travas siga fomentando los estereotipos de violencia seguirá habilitado todo tipo de barbaridad en los medios #intrusos.

La calle es la otra: Damián Benetucci @damianbenetucci

Un varón sale a la calle un feriado a comprar facturas en short y remera y NO PASA NADA.

Una mujer sale a la calle vestida igual y le gritan DE TODO: “ahhh pero que put que sos, cómo te gusta la pij... mamita”.

Si no aprendemos a ponernos en el lugar del otro, esta sociedad FUE.

Hombres necios: Camila @_mehire

Hay tipos que solo están a favor de la liberación sexual femenina si cogés con ellos. Si cogés con otros sos una trola.

Pobreza 0 - Gatillo 10: Gaby Chavez @MarceGabyCx

La pobreza cero no está llegando por igualdad de oportunidades y estabilidad económica, la están tratando de llevar a cabo con erradicación de lxs pobres.