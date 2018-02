Con quejas por "obstáculos y demoras" en la investigación, que no tiene imputados, familiares de María de los Angeles Paris pidieron una audiencia con el gobernador Miguel Lifschitz. Se trata del caso de la docente que falleció dentro de la comisaría 10º, en mayo pasado. "Todavía no sabemos siquiera cómo llegó la víctima a la seccional, porque esas cámaras no fueron recuperadas", se quejaron los querellantes sobre elementos "perdidos" en la causa. Lo mismo sucedió con las prendas que tenía puestas la mujer de 45 años. Las partes están a la espera del informe final de la reautopsia que se hizo sobre el cuerpo de la mujer, con peritos de Buenos Aires. "El cuerpo de mi hermana tenía golpes: no había parte del cuerpo sin un moretón. Murió esposada en el piso de una camisaría", dijo Claudia Paris, tras una reunión con la fiscal del caso.

A diez meses de la muerte "en custodia" de Paris, las abogadas querellantes Julia Giordano y María Eugenia Mistura, y familiares de la víctima se reunieron con la fiscal Karina Bartocci. "Esta es la primera reunión que tenemos y a diez meses de investigación, recién hoy nos dijeron la hora en la que la policía se comunicó con el fiscal que estaba de turno, en mayo de 2017".

Al mismo tiempo, las querellas fueron notificadas de la pericia que se realizará a los teléfonos celulares de cuatro agentes que estaban en la comisaría, aquella noche. "Esos teléfonos fueron secuestrados 15 días después del hecho", se quejaron. "Recién ahora tenemos informes sobre las llamadas entrantes y salientes de la comisaría, prueba que ya estaba en formato digital, pero que el fiscal Luis Schiappa Pietra no le había informado a la fiscal de Violencia Institucional, que actúa en la causa".

Al hablar de la "pérdida de pruebas", las abogadas manifestaron que los elementos relacionados con la ropa que tenía puesta la mujer y las imágenes de las cámaras de seguridad de la seccional no se podrán recuperar. Incluso, las querellas hablaron de un video de la cochería que está frente a la seccional de zona norte.

Para las abogadas que representan a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a la Cátedra de Criminología de la UNR, todas las cuestiones mencionadas significan un "obstáculo" en la investigación. "Las pericias están aún en proceso e incluso falta un informe sobre la autopsia; pero al día de hoy desconocemos totalmente cómo es que María de los Angeles llegó a la comisaría", dijeron.

Por su parte, la hermana de la víctima -que estaba con la hija de Paris- lamentó: "Estamos destruidos. Quisieramos que nos reciba el gobernador, como familia. Sabemos que mi hermana murió esposada, en el piso de una comisaría. No sabemos si hubo violencia sexual contra ella, porque hay elementos que lo demuestran y otros que son contradictorios. Estamos a la deriva en la Justicia, porque nadie conserva pruebas, no hay imputados". El 3 de mayo, María de los Angeles fue a la comisaría. Allí la esposaron y luego la llevaron a un cuarto, donde falleció.