Independiente empató anoche sin goles frente a Temperley como visitante, en un encuentro donde los arqueros se erigieron como los mejores. Con la cabeza puesta en Porto Alegre (Independiente visitará a Gremio el próximo jueves por la Recopa Sudamericana tras el 1-1 como local), Ariel Holan no repitió a ninguno de los titulares del partido de ida contra los brasileños del pasado miércoles. Temperley, en zona de descenso y urgido de puntos, tomó nota y desde el inicio fue decidido a llevarse los tres puntos. Pero, lo que en los papeles era un equipo “b” del Rojo, en realidad, lo fue sólo en defensa (donde jugaron varios juveniles).

Poco tardaron en adueñarse del mediocampo el uruguayo Diego Rodríguez y Jonás Gutiérrez y aparecieron, así, las oportunidades para los de arriba: Leandro Fernández, Juan “Burrito” Martínez y Silvio Romero –el refuerzo estrella llegado durante el receso–. Ya a los 15 minutos, el arquero local Josué Ayala tuvo que intervenir en tres ocasiones para ahogarle los gritos de gol a los experimentados delanteros visitantes.

El Gasolero tuvo la suya, a los 18, tras un lateral ejecutado rápidamente que encontró dormido al fondo rojo, pero Juan Sánchez Sotelo no pudo definir en dos ocasiones frente al veterano Damián Albil. El de ayer fue el tercer partido (dos como titular) del arquero de 38 años en el último año y medio, pero el ex Estudiantes no acusó la inactividad.

El primer tiempo se planchó hasta cerca del final, cuando Ayala se convirtió nuevamente en héroe tras una doble atajada, primero a Gonzalo Verón (que debutaba en el Rojo) y, luego, al juvenil Gonzalo Asís.

La segunda parte profundizó el contraste de realidades de ambos equipos. Temperley, nervioso y apretado por el reloj, terminaba cada jugada a las apuradas. Como contracara, Independiente, con nada para perder, aceleró poco y se mostró cómodo con el 0-0. Con uno menos, Temperley fue por la heroica sobre el final, pero no la encontró. Con este empate, el local cortó una racha de tres derrotas seguidas pero sigue clavado en zona de descenso. Por su parte, Independiente, con suplentes, hizo su negocio.