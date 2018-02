Ricardo Caruso Lombardi no será técnico de All Boys por diferencias que surgieron entre la dirigencia del club y el grupo inversor que lo acercaba para intentar mantener al equipo albo en la Primera B Nacional. Luego de negociaciones que se extendieron durante toda la semana pasada, no hubo acuerdo económico y el ex entrenador de Racing, San Lorenzo, Argentinos y Tigre no asumirá un segundo ciclo en la entidad de Floresta, pese a que él mismo había anunciado en declaraciones radiales su intención de regresar. De esta manera, tras la salida de Ignacio González como técnico, el coordinador de las divisiones inferiores, Mariano Ferrero, continuará al frente de la conducción del plantel profesional.