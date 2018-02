La Asociación de Magistrados criticó a Mauricio Macri por su respaldo al policía Luis Chocobar y sus cuestionamientos a los miembros de la Cámara del Crimen que ratificaron el procesamiento del policía que mató por la espalda a un delincuente que acababa de cometer un asalto y huía. La entidad, que reúne a la mayoría de los jueces de todo el país, advirtió que los dichos del Presidente constituyen una “indebida injerencia” en asuntos del Poder Judicial.

La cerrada defensa del Gobierno a Chocobar y la decisión de imponer a partir de su caso una nueva doctrina de seguridad que da vía libre al accionar policial abrió una brecha entre los socios de Cambiemos. También abrió una grieta con un sector del Poder Judicial que hasta aquí en sintonía con el macrismo.

La declaración pública de la Asociación de Magistrados no hace más que reflejar el malestar que en Tribunales generaron las críticas que Macri hizo el último viernes a los camaristas Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Rodolfo Pociello Argerich, quienes no sólo confirmaron el procesamiento a Chocobar, sino que además agravaron la acusación en su contra. “Como ciudadano, no entiendo cómo en el fallo dice que hizo todo bien, pero en el último instante se excedió”, dijo Macri, quien en su momento también recibió a Chocobar como un héroe en la Casa Rosada.

Tras esa nueva defensa de Macri al policía y su accionar, varios colegas llamaron a los jueces de la Cámara del Crimen para manifestarles su respaldo. En esa misma línea, la Asociación de Magistrados remarcó hoy que las expresiones de Macri “respecto a cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho”.

La entidad que agrupa a los jueces y funcionarios de la justicia nacional manifestó su “preocupación” por la actitud del Presidente. “Tenemos la firme convicción de que cualquier habitante de la Nación se encuentra investido del absoluto derecho a expresar sus opiniones respecto de la actuación de cualquier órgano estatal. Empero, resulta inadmisible que el titular de uno de los Departamentos del Gobierno Federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial aduciendo que lo hace desde su `rol de ciudadano’ intentando, de ese modo, desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la Nación que le debe respeto e independencia a los demás Poderes de la República; ni la implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones”, señaló.