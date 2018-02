A pocos días del comienzo del ciclo lectivo 2018, las negociaciones salariales con los docentes recién están comenzando en la mayoría de los distritos. En la Ciudad de Buenos Aires, los gremios de maestros participaron de la primera reunión paritaria y rechazaron la propuesta de un aumento del 12 por ciento y sin cláusula gatillo, que les presentó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En la provincia de Buenos Aires, los docentes fueron convocados mañana a la segunda reunión, después de que consideraran insuficiente la oferta de un 15 por ciento de incremento.

Ayer temprano, en la sede del Ministerio de Educación de la Capital, tuvo lugar el encuentro convocado por la ministra de esa cartera, Soledad Acuña, para iniciar las negociaciones salariales con los representantes de 17 sindicatos de docentes porteños, a excepción del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), al que le prohibieron el ingreso a la reunión (ver aparte).

La propuesta que presentó la ministra Acuña fue un aumento del 12 por ciento en tres cuotas, sin cláusula gatillo, más un plus de 600 pesos por cargo en carácter de adelanto de la negociación. Los gremios docentes rechazaron de plano la propuesta y presentaron una contrapropuesta de un 24 por ciento con cláusula gatillo. Desde el Gobierno de la Ciudad confirmaron que llamarán a un nuevo encuentro paritario, cuya fecha informarán esta semana.

Eduardo López, secretario general de UTE (Ctera), afirmó que no aceptarán el 12 por ciento bajo ningún punto de vista. “No hay razón que lo sustente. Lo comparás con el ABL no, con la luz tampoco, trenes y colectivos tampoco, intereses a los tomadores de deuda tampoco”, dijo a PáginaI12. Además, señaló que los gremios están dispuestos a correrse del 24 por ciento sólo si se incluye la cláusula gatillo en la negociación. “Si es con cláusula gatillo podemos verlo, podemos bajar el 24 un poco. Ahora si es sin cláusula gatillo... La prueba más fehaciente de que van a volver a bajar los salarios es que no quieren cláusula gatillo. Porque la cláusula gatillo no te garantiza un aumento salarial, sino no perder respecto de la inflación. Es obvio por qué no quieren dar esta cláusula, porque la inflación va a ser mayor al aumento salarial”, agregó.

El delegado sindical afirmó que “esperaban una propuesta a la baja” por parte del gobierno porteño ya que en los últimos años las propuestas no superaron la inflación prevista por el gobierno. “Tomando en cuenta los últimos dos años, 2016, 2017 y este 2018, que es el tercero, esperábamos una propuesta a la baja. El Gobierno de la Ciudad daba aumentos por arriba del promedio del país hasta el 2015. Cuando Cambiemos llegó el gobierno nacional y derogó la paritaria nacional, el aumento está en la media o un poquito más abajo. El gobierno no puede alegar que fue herencia recibida. Larreta no puede decir te doy sólo el 12 por ciento porque el gobierno anterior fue un desastre, porque era el gobierno de Macri”.

Además, de la propuesta salarial, los gremios docentes hicieron hincapié en otros temas referidos a la falta de vacantes para los alumnos, en la falta de maestros y en los problemas edilicios y de infraestructura.

“Nosotros planteamos lo de las escuelas de retiro, que son escuelas que están sin terminar y que se habían comprometido a terminar a mediados de febrero. Son las dos escuelas más necesitadas en Capital. Y también le planteamos por los 15 mil chicos sin vacantes que todos lo años hay y es un planteo que le hacemos siempre”, agregó López.