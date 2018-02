“La difusión de las escuchas es muy grave y está orquestada por Macri con Majdalani, más la connivencia de Irurzun, Marijuan y Lijo. Ellos son los responsables directos”, destacó el ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, sobre el nuevo audio de las conversaciones telefónicas suyas con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El material, que fue publicado por el portal Infobae, no da cuenta de ningún delito y se trata solamente de una charla sobre la coyuntura política y económica al igual que los anteriores.