SMITH EN ARGENTINA

Música, escritora, poetisa y madrina beat del punk, compañera inseparable del fotógrafo Robert Mapplethorpe, cuyas obras ocuparon la portada de sus discos más icónicos e hija y heredera autopercibida de los versos satánicos de William Burroughs, Patti Smith vuelve a la Argentina luego de 12 años de espera. En esta oportunidad se presentará en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner con un doble programa: el miércoles recitará poesía acompañada por su histórico aliado en las tablas Tony Shanahan empuñando la guitarra y los teclados junto a invitados locales, y el jueves dará un concierto con el que repasará los clásicos de su transitada carrera, desde el monumental debut y antesala oficial del punk Horses, de 1975, hasta Banga, su último disco de estudio.

Miércoles 28 de febrero y jueves 1 de marzo a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

HIJO DEL CAMPO

Nominado al Estrella de Mar 2018 como “mejor espectáculo de Teatro Alternativo”, el unipersonal autobiográfico escrito, protagonizado y dirigido por Martín Marcou abraza desde el drama, el humor, el llanto y el canto la arriesgada tarea de ser un gaucho queer visible en tierras patagónicas. Montado sobre el recuerdo de un amor fugaz, arrebatado por la violencia homofóbica que viene de la mano de los tradicionalismos y las costumbres argentinas más nefastas, el texto en tono confesional y las canciones en conjunto con Carolina Curci le dan voz a una crónica de vida que escapa a todo intento de golpe bajo o victimización, para plantarse sobre el debate de la radical diferencia que implica ser una persona lgbti en una gran ciudad frente a serlo en un pueblo chico del interior del país. Objetos y lenguas propias del sur se combinan con pelucas, chalinas, pañuelos y melodías que tejen fino el devenir de una ficción queer anclada en la profundidad de estas tierras y que ya arranca su tercera temporada.

Última función en Mar del Plata: domingo 25 a las 21 en Teatro Auditorium, Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 2280. A partir de marzo vuelve al Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

FIESTAS

Fiesta Plop. Invitadas especiales: Bandana. Viernes a las 23:59 en Vorterix, Federico Lacroze y Álvarez Thomas.

Girls Play Techno. Décima edición. DJ set a cargo de Camille Android, Veronique en el espacio, Luv Mulligan y Jam Machine Girls. Visuales de VJ Nymph. Viernes a la 1 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

LeftClub. Lena Willikens (Cómeme/Dekmantel) + DJs Pareja. Entradas anticipadas con descuento en Tickethoy o en la boletería de La Tangente. Capacidad limitada. Viernes 2 de marzo a las 24 horas en La Tangente, Honduras 5329.

ONLINE

Funerales. El videoclip de La última Canción, tema incluido en Posqueer, el segundo disco de la banda, ya se puede ver online. YouTube: Funerales.PATTI

Radio La Tribu. Abierta la inscripción al taller online “El poder de la radio, elementos para disputar el sentido”. Desnaturalización de la realidad mediática, autonomía y autogestión de medios, géneros y formatos radiales, ejercicios para la construcción de una mirada crítica. Inicia en marzo. Para más información escribir a [email protected] o llamar al 4865-7554.

MUESTRAS

Deseo y Problemas. Muestra de historieta erótica que reúne amores imposibles, neurosis, fantasías, el romance idealizado y su contracara, los vínculos tóxicos. Veinte artistas exploran el deseo y la calentura a través de la historieta. Trabajos de Sofía Álvarez Watson, Muriel Bellini, Fernando Calvi, Sukermercado, Powerpaola, Diego Trerotola, Luciano Vecchio, Pablo Vigo y Calé, entre otrxs. Se puede visitar hasta el 28 de febrero en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Bardearte. Expo, varieté y muestra de arte permanente. Miércoles a las 21 en la Fiesta Jolie, Av. Juan B. Justo 1658.

TALLERES

Fotografía. Dictado por Marianela Portillo del Rayo. Introducción a la fotografía (no es necesario tener conocimientos previos) y Ensayar imagen (para quienes ya tengan experiencia). Arrancan en marzo. Info e inscripción: [email protected]

Lo personal es político: "Sexo/Género/Feminismo". Coordinado por Diana Maffía y Silvina Molina, tendrá como disparador el texto de Raquel Rosario Sánchez que cuestiona el impacto que tiene sobre el feminismo el reemplazo del sexo por el género. Sábado a las 17 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538. Preinscripción: [email protected]

Juntas contra el Acoso Callejero. Encuentros organizados por Mujeres de la Matria Latinoamericana - MuMaLá. Sábado a las 17. Info e Inscripción: [email protected]

La invención del sexo, el género y la sexualidad. Taller de Teoría Queer a cargo de Moira Pérez. Análisis de los aspectos centrales del sexo, género y sexualidad y sus vínculos en el contexto social contemporáneo. Lunes a las 19 en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Tucumán 3035. Comienza en marzo.

Clown. Un cuatrimestre para conocer y reconocer como piensa, acciona, vive y siente cada payaso, construyendo un lenguaje personal y particular en su propia expresión. Inicia el 6 de marzo. Coordina Amarella. Martes a las 19:30 en Brandon, Luis María Drago 236. Consultas e inscripción a [email protected]

De eso sí se habla y se juega. Segunda edición del taller en el que se trabajarán diferentes propuestas lúdicas en pos de la reflexión sobre la Educación Sexual Integral, tanto en escuelas como en ámbitos de educación no formal. Destinado a docentes de escuela primaria y secundaria, directivos, estudiantes de áreas psi y de salud que trabajen con niños, niñas y adolescentes, psicólogxs y psicopedagogxs. Comienza el 17 de marzo a las 14 en el C. C. Tierra Violeta, Tacuarí 538. Solo con inscripción previa en https://goo.gl/forms/Cj46rTqCq2iYMjF43

TEATRO

Todo lo que nadie ve. La obra de Javier Rodríguez Cano explora con sutileza el vínculo primordial entre un hijo y su madre luego de la muerte del padre. Inspirada en El empapelado amarillo, de la escritora norteamericana Charlotte Perkins Gilman, considerado uno de los primeros manifiestos feministas contra la violencia de género. Viernes a las 21 en Vera Vera Teatro, Vera 108.

CINE

Género/Segunda vuelta. Se proyectará el cortometraje Chike de Lucía Ravanelli y Lucas Perna Gutiérrez y el documental El Puto Inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui, dirigida por Lucas Santa Ana. Viernes a las 20:30 en Centro Avalon Casa Cultural, Pringles 511.

TERTULIAS

Stand Up. A cargo de Srta. Bimbo y Noelia Custodio. Luego las chicas toman las bandejas para un DJ Set de lujo. Viernes a las 22 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Mercado Feliza. Feria diversx, Djs y música callejera con bandas en vivo. Comida, tragos y cerveza artesanal tirada. Domingo desde las 16 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Velada Bizarromántica queer. Anti-San Valentín naïf, satánico, elegante y trash. Una noche para de-construir el amor romántico con ironía y arte a la luz de las velas. Habrá tragos, flamenco queer y baile de lentos. Participan Flamenco Queer, Lucas Fauno y Sergio Pángaro & Jogging. Dragueades bienvenides. Sábado a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TBF_Project. El grupo experimental montará un nuevo viaje sonoro y audiovisual junto a Dorothy. Viernes a partir de las 19: prueba de sonido abierta. A las 20, performance y música incidental. En Galería HACHE, Loyola 32.

CONVOCATORIAS

AA - Artistas X Artistas. Convocatoria Programa de Artistas 2018. Seminario a cargo de Florencia Rodríguez Giles y Tomás Espina. En paralelo se dictarán ocho workshops interdisciplinarios a cargo de Rosario Bléfari, Cecilia Pavón, Osías Yanov, Alfredo Prior, Carlos Herrera, Eduardo Tomás Basualdo, Marcela Sinclair, y Santiago Bengolea. Abierta la convocatoria hasta el 10 de marzo. Info en fundacionelmirador.org.ar

Osos al agua. El Club de Osos de Buenos Aires abrió su colonia de verano con pileta libre y actividades, talleres de deportes, baile de tango y escritura. Humberto Primo 1662. Info completa en ososbue.com

Nuevas plumas. Editorial Monstra convoca a dramaturgas y dramaturgos a enviar sus obras a [email protected]

EXTRA

Jornada preparatoria al Congreso Internacional de Derecho de las Familias. Niñez y Adolescencia: "Paradigmas y nuevos desafíos". Sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Matanza (Av. Pres. Dr. Arturo Umberto Illia 2605 - San Justo, La Matanza). Informes e inscripción: 4441-6333 / 4482-5871 o [email protected]

Familias y diversidad. Encuentro para compartir experiencias en una tarde junto al equipo de AFDA - Asociación Familias Diversas de Argentina. Sábado de 16:30 a 19:30 en Casa Abierta El Nacional, Humboldt 2270.