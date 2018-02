Cambiemos ya pone trabas al debate sobre la despenalización del aborto

Más que luz verde, luz amarilla

Desde el oficialismo aclararon que no hay que apurar la discusión y no darían quórum para tratar la iniciativa en una sesión especial el 8 de marzo. Algunos oficialistas adelantaron que no aceptaran el tratamiento sin poner en debate otros temas, como el alquiler de vientres, agilizar las adopciones o sumar ayuda económica a las madres.