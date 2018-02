El máximo diplomático holandés en Ankara fue convocado por el Ministerio de Exteriones turco después de que el Parlamento holandés decidiera reconocer los asesinatos en masa de armenios durante la Segunda Guerra Mundial como genocidio. Recep Erdogan (foto) condenó tajantemente la resolución del Parlamento holandés, que fue aprobada por una mayoría aplastante con sólo tres votos en contra, y dijo que no tiene “un carácter legal vinculante ni validez”. El gobierno holandés dijo que continuará debatiendo sobre “la cuestión del genocidio armenio”, pero que no planea reconocerlo oficialmente. No obstante, enviará a un representante a la ceremonia de conmemoración del 24 de abril en Ereván.