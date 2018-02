"La luz verde es la de los pañuelos". Con esa frase, Mabel Gabarra, una histórica del movimiento de mujeres de Rosario y referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reflexionó sobre la "luz verde" del gobierno de Cambiemos para tratar la despenalización del aborto en el Congreso. La novedad "con aclaraciones del oficialismo de que hay que ir "paso a paso"‑ se conoció a días de que se dé el segundo Paro Internacional de Mujeres (8M); después de que miles de trozos de tela verde armaran un enorme pañuelazo; del tuitazo que gritó #AbortoLegalYa , de trece años de actividad de la Campaña y de la llegada del tema a los medios masivos de comunicación, de la mano de Intrusos. Esas fueron solo algunas de las acciones que encabezó el movimiento de mujeres y que obligaron a dar respuestas. "Quién me va a decir que salir a la calle no sirve"; "La fuerza de la lucha de mujeres logra el debate"; "Abortar es un derecho y decisión sobre nuestro cuerpo, no un regalo del presidente", fueron algunos de los mensajes en las redes sociales. Para quienes reclaman el derecho a decidir, hace años, la reflexión es clara: que se abra el debate es un logro de la lucha. Rosario/12 habló con referentes locales que analizaron el contexto político y social en el que se "no se impedirá" el tratamiento del tema.

Frente a una cuarta ola feminista, la marea crece en todo el mundo y el pedido de una ley que regule la interrupción del embarazo, no es nuevo. En Argentina, la insistencia de llevar el proyecto por séptima vez al Parlamento, este 6 de marzo; generar información segura, brindar acompañamiento, manifestarse contra las muertes de cerca de 50 mujeres al año, por abortos inseguros en el país; atarse el pañuelo verde al cuello o a la mochila, son acciones que impulsaron que se habilite la discusión. Esa es la lectura que hicieron las mujeres con las que habló este diario.

La diputada Silvia Augsburger -referente de la Campaña y quien presentó el primer proyecto‑, leyó que "Macri tiene un gobierno de encuestas y hoy tiene dos la mano: una en la que cae la imagen abruptamente por la situación económica actual y otra en la que hay un enorme consenso para que se abra la discusión por el aborto legal en el Parlamento. El movimiento de mujeres tiene una agenda y en tiempos de enorme retroceso los debates del feminismo están a la cabeza de la agenda pública. No tuvimos nunca un 8M como el que tendremos este año. La historia muestra que en época de retroceso se lograron derechos para las mujeres. Será el año de Argentina, con un Papa argentino, para que se legalice el aborto seguro y gratuito. Esto lo conseguimos las mujeres", aseguró.

Mabel recordó que "en 1988 se formó la primera comisión por el derecho al aborto, y van a cumplirse 30 años. Después hubo 33 años de encuentros de mujeres, y la Campaña cumple 13 años, con una actividad impresionante, como la del pañuelazo del lunes. Hay una gran adhesión de la sociedad. Es todo eso lo que genera que se abra el debate". De todos modos, para la referente "está todo muy entrampado", y enumeró: "Más allá de que se da luz verde para hablar del aborto, se quiere simplificar el trámite de adopción y esto llama mucho la atención, porque la adopción es la opción que se les da hoy a la mujeres que no quieren llevar adelante su embarazo. Al mismo tiempo, quieren aumentar ese subsidio que les daban a las embarazadas a partir de los tres meses, para que no tengan la posibilidad del aborto ante un problema económico".

A esos puntos se refirió también Raquel Tizziani, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y titular de la Cátedra "El aborto como problema de Salud", de la UNR: "Hay que estar atentas y escépticas, quizás como mecanismo de defensa. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito lleva muchísimos años y si sale con este gobierno neoliberal, de derecha, donde de alguna manera se están vulnerando todos los otros derechos, tenemos que estar atentas para que la ley que se aprueba nos satisfaga y cumpla las expectativas".

Si bien el aborto está penado en el país, rige la no punibilidad en casos de abuso o riesgo en la salud de la gestante. Al respecto, Mabel Gabarra señaló: "La lucha continúa porque hay muchas leyes que no se aplican, como la cuestión de la no punibilidad del aborto en casos de abuso o problemas de salud, que tiene años y todavía hay dificultad para que se aplique en muchas provincias. Incluso crecieron las objeciones de conciencia, lamentó.

Desde el colectivo Ni Una Menos Rosario y Mala Junta, Majo Gerez sumó: "Hay cuales en las que se tiene que garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y en Cambiemos hay sectores antiderechos que frenan que en muchas provincias se garantice; a diferencia de Santa Fe, donde se garantiza", señaló.

Para Tizziani, el acceso a la ILE (en el marco de los supuestos del artículo 86) "es heterogéneo en todo el país, sobre todo en el norte. Con el gobierno actual, la provincia más complicada es Buenos Aires", dijo.

Gerez hizo una lectura general de la "luz verde" para hablar de aborto: "El movimiento feminista logró que la necesidad de una legislación de aborto legal, seguro y gratuito se consolide como demanda social, y eso es lo que hace que el macrismo lo tome. Esto se da a días del pañuelazo en el Congreso y en plena cuarta ola feminista. El macrismo sale a dar vía libre a que se haga el debate en el Congreso, ante una historia de más de diez años de lucha de la Campaña Nacional. El 6 de marzo se presentará el proyecto por séptima vez, como cada dos años, por el nulo debate. En todo ese camino, nosotras generamos información segura, gestamos las redes de socorrismo para acompañar a las personas gestantes y estuvimos para nosotras en esta problemática que se lleva vidas de mujeres pobres, en nuestro país. Gracias a ese trabajo sostenido, conseguimos que la sociedad empiece a hablar de la necesidad de avanzar en una legislación por el aborto. De efectivizarse, es un logro nuestro; pero tenemos que ver si realmente se abre el debate y cómo". Y preguntó: "De aprobarse, ¿cómo se aplicará? ¿En qué hospital se van a garantizar los abortos" ¿En los que (la gobernadora María Eugenia) Vidal vacía de recursos y personal en Buenos Aires? Mientras haya ajuste y no haya presupuesto para Educación Sexual Integral, ni anticonceptivos, nos resulta difícil creer que se garantice en las condiciones que necesitamos. Es en los hechos donde Cambiemos muestra los límites que nos generan dudas sobre hacia qué debate vamos".