1 Lanús: Andrada; Flores, Herrera, García Guerreño, Cáceres; Maciel, Belmonte, Sánchez; Di Renzo, Marcelino Moreno,Germán Denis. DT: Ezequiel Carboni.

1 Central: Ledesma; Ferrari, Martínez, Tobio, Fernández; Lioi, Maxi González, Gil, Carrizo; Lovera, Zampedri. DT: Leo Fernández.

Goles: ST: 14m Acosta (L) y 16m Maxi González (C).

Cambios: 13m Acosta por Denis (L) y Ruben por Lovera (C),17m Pasquini por Sánchez (L), 24m Camacho por Lioi (C), 29m López Pissano por Carrizo (C) y 38m Silva por Herrera (L).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Lanús.

Central perdió ideas en Lanús y debió conformarse con un empate ante un rival que presentó equipo suplente. El canaya no tuvo profundidad en los ataques, Lioi y Lovera aparecieron solo de a ratos, pero se repuso rápido ante el gol local. El árbitro Fernando Rapallini tuvo fallos que perjudicaron el conjunto de Leo Fernández. Mauricio Martínez hizo un gran partido en defensa, incluso cuando ingresó el veloz Lautaro Acosta.

El equipo de Leo Fernández no desplegó su mejor fútbol. Abrió bien la cancha, presionó, dominó pero no fue profundo. El problema estuvo en el último, tarea que no cumplió Lovera y menos Carrizo. Aunque el equipo atacó poco por derecha y así Lioi no gravitó.

En las jugadas mejor armadas, Andrada le sacó un cabezazo a Zampedri, tras centro de Fernández y Lovera remató desviado el pisar el área grande.

Lanús pudo reacomodarse recién pasada la media hora de juego y tuvo en Belmonte la mejor ocasión del primer tiempo. El delantero se abrió a la izquierda y remató de zurda sobre el área chica, pelota que desvió en gran atajada Ledesma con el pie izquierdo.

Herrera lo tomó a Zampedri en el área cuando el delantero iba a buscar un centro pero Rapallini no cobró el claro penal. Central protestó y perdió la atención por el juego en los minutos finales. Por entonces el partido ya era parejo y Central carecía de velocidad en sus ataques para sorprender a Lanús.

Fotobaires Central se complicó demasiado a la hora de atacar pero se repuso rápido del gol adversario.

Con los cambios, en el segundo tiempo, el partido se desperezó. A los trece minutos ingresaron Ruben y Acosta. El delantero granate, en la primera intervención, puso en ventaja al local con un cabezazo de palomita en un genial centro pasado de Moreno.

Central no tuvo tiempo para poner en duda su propuesta. La respuesta llegó de pelota parada, en un centro largo de Gil a la derecha para un cabezazo goleador de Maxi González, quien sorprendió por detrás de todos y aprovechó una mala salida de Andrada.

Ruben ingresó con buen nivel por Lovera. Pero Central se propuso atacar más sencillo, con menos pases y juego vertical. Rapallini le cobró a Ruben una inexistente fracción a Andrada cuando el arquero perdió la pelota al salir y sobre el cierre lo perdió el goleador canaya con zurdazo cruzado y desviado, tras una gran gambeta en el áreal.En el final el canaya buscó la victoria pero se privó de los tres puntos por fallar en la definición.