Juan Grabois, dirigente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, señaló que la movilización del miércoles representa "la reconfiguración de la columna vertebral de un movimiento popular", aunque admitió que "es una unidad táctica y circunstancial" y que "le falta maduración orgánica".

En cuanto al Gobierno, afirmó en diálogo con Radio 10 que "lo que tenemos acá es una administración colonial, no un gobierno. Por eso me resulta más interesante escucharlo a Durán Barba", quien expresa "la nueva derecha latinoamericana. Es neoliberal desde lo económico pero en lo cultural no tiene nada que ver con lo conservador, tiene una ideología hedonista e individualista".

Con respecto al debate sobre la despenalización del aborto, el líder social señaló que "en la militancia más activa hay una mayoría que está a favor del proyecto de ley de despenalización, en la base (la opinión) está más dividida".

"Suscribo lo que planteó Oscar Ojea: pedir que esto se discuta en el marco del respeto, sin agresiones, y sin que ningún fanático le diga a ninguna piba que es una asesina por despenalizar el aborto". En cuanto a su posición sobre el tema, afirmó: "No estoy a favor de la legalización del aborto".

Con respecto al caso Chocobar, señaló: "El gobierno está interpelando a los sectores medios y bajos que sufren hechos de violencia y busca alimentar sus miedos. El Gobierno excita las pulsiones crueles que hay en todo pueblo".