Central interrumpió el sábado ante Lanús una racha de tres triunfos consecutivos. Pero un empate ante el granate y fuera de casa no es un resultado que merezca ser reprochado. Por ese motivo, la igualdad tiene que ser concebida como otro paso positivo dentro del ciclo auspicioso que lidera Leo Fernández. El ex entrenador de la Reserva obtuvo 20 de 27 puntos posibles y promovió la aparición de juveniles de futuro promisorio. Y todo, por lo menos en su parte más reciente, pudo lograrlo sin la presencia de jugadores de experiencia que sufrieron lesiones inesperadas. Ruben, Ortigoza y Camacho estarán en condiciones de ser titulares el sábado ante Godoy Cruz.

No será fácil la escala número 18 de la Superliga para los canayas. El elenco auriazul recibirá la visita de uno de los equipos de mejor pie del certamen y que precisa recuperarse luego de caer ante Racing en Mendoza. Y a Fernández se le viene una encrucijada de cara a dicho cruce en el Gigante de Arroyito. "Los chicos están para acompañar, hacer su trabajo y no hay que exigirlos por demás. Hay que llevarlos con calma y tranquilidad, no hay que quemar etapas", avisó en conferencia de prensa en Lanús. Y tiene esta semana la chance de incluir a tres experimentados en cancha. Marco Ruben, Washington Camacho y Néstor Ortigoza están en condiciones de ingresar desde el minuto uno.

A priori, el que tiene más chances de ingresar en el once es el ex San Lorenzo, que solo comió banco en el sur del Gran Buenos Aires. Es que el Leonardo Gil llegó a las cinco tarjetas amarillas y fue suspendido y Ortigoza es un reemplazante natural, de buen pase y con panorama suficiente como para comandar ataques. Fernández evaluará su condición física en la semana. Ruben, ya casi al 100 por ciento, podría suplir al pibeMaximilianoLovera, mientras que el uruguayo Camacho la tiene un poco más complicada porque quien ocupó su puesto, el pibe Andrés Lioi, lo viene haciendo con grandes rendimientos e, incluso, llegada al gol.