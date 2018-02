La diputada nacional Alejandra Rodenas enfrío la chance de construir un frente político junto al socialismo. "Cada uno tiene que ordenar su casa", dijo la ex jueza y habló de "evidencias de voces disonantes" dentro del partido mayoritario del Frente Progresista. "Lo más indicado en este momento es que cada uno ordene hacia dentro sus estructuras", apuntó. Por otro lado, reclamó el surgimiento de un peronismo "sin personalismos, que no construya nada a partir de un nombre". En diálogo con Rosario/12 , la legisladora consideró que el "límite" del espacio que integra dentro del PJ, Nuevo Espacio Santafesino, es Cambiemos.

‑ ¿Cómo analiza el momento del peronismo de Santa Fe?

‑ Me remito a casi un año atrás cuando tomé la decisión de renunciar al Poder Judicial y formar parte de este espacio territorial, Nuevo Espacio Santafesino (NES), y cuando el espacio toma la decisión de ir a una interna por dentro del peronismo. Esto definió y marcó una estrategia que no se dio en ninguna de las otras provincias, que la puso a Santa Fe no solo en un lugar testimonial, sino de ejemplo para el resto, porque las PASO ordenan, si se trabajan bien terminan siendo círculos virtuosos. Quiero retrotraerme a ese momento como un momento de inflexión muy interesante, cómo dos perspectivas, dos miradas igualmente críticas sobre lo que significa la implementación de un modelo neoliberal como el de Macri, dos miradas que terminan firmando 21 puntos, casi un acta de compromiso de lo que fue Unidad Ciudadana más NES. Lo que yo dije, eso de unidad en la diversidad, hoy se está replicando en muchos lugares y es muy interesante. Ahí está el anclaje de cómo veo al peronismo, un peronismo que se puede dar ese desafío.

‑ El peronismo quedó ordenado después de las PASO. Hoy en un 2018 no electoral, ¿sigue ordenado?

‑ Mirá, hay expresiones diversas, el peronismo de Santa Fe tiene múltiples expresiones, que tienen anclajes en diversos momentos de la historia y el devenir de la democracia, hay gente que se fue del peronismo, hay gente que se mantiene dentro, hay gente que amplió su mirada a otros sectores. Me parece que eso tiene que confluir definitivamente en un gran diálogo entre todos los sectores, porque creo que el peronismo está en condiciones de recuperar la provincia en 2019, porque tiene actores valiosos, gestores territoriales muy valiosos. Una de las cosas que me sorprenden en las recorridas, incluso ahora que he vuelto a recorrer la provincia, es que tiene gestores territoriales que realmente tienen una visión muy clara de lo que es la provincia, de qué se necesita para Santa Fe desde una mirada vinculada al desarrollo, la producción, con la inclusión. Eso no lo tenemos que desaprovechar.

- ¿Y ese diálogo entre todos los sectores ya se está dando o todavía no?

‑ Yo creo que todos los diálogos tienen su tiempo y hay que dejar que maduren. Nosotros confluimos en un dialogo con Agustín (Rossi), que fue un diálogo virtuoso y terminó con medio millón de votos ¿por qué no pensar que el diálogo se pueda dar con otros sectores del peronismo. ¿Y por qué no pensar que todas aquellas fuerzas del campo nacional y popular puedan también ser parte de este dialogo con el peronismo.

‑ Más de un referente del NES, el sector que usted integra, avala una construcción frentista y promueve un acuerdo con el socialismo, ¿también apoya esa idea?

‑ Primero cada uno tiene que ordenar su casa. En el peronismo hay voces que no están sonando como deberían sonar, hay voces más acalladas, hay voces que se hicieron sentir fuertemente en la interna, y creo que tenemos que llegar a un diálogo que nos coagule. Siempre utilicé la metáfora de la sutura a esta grieta que nos atravesó internamente. Tenemos que ir por un peronismo sin personalismos, que no construya nada a partir de un nombre, que abandone esta idea de que tenemos que correr detrás de una figura, tenemos que ir por un peronismo que convoque, que se piense a sí mismo como una estructura moderna, más pensando en términos de estructura que de personas, esto es muy importante. NES se reconoce como plural, dentro del PJ y nuestro objetivo fue trazar un eje frente al modelo neoliberal que, conceptualmente, define al espacio y nos define como opositores. Y me parece, por otro lado, que son procesos que se tendrán que dar en los otros partidos, frentes políticos. Y después de ese proceso sí, se podrá pensar cual es la mejor manera de enfrentar a Cambiemos. Lo que tenemos que tener en claro es que tenemos un adversario común, que son estas políticas neoliberales, que las consecuencias las estamos viviendo, las advertimos en la campaña, advertimos que iba a haber recesión, ajuste, desempleo. Algunos pudieron escucharlo, otros no. Lo interesante sería ver cómo seguimos trabajando, si hay algo que me desvela es seguir trabajando por esto. Crear conciencia, trabajar en los territorios con la necesidad de los territorios, escuchando a la gente y tratando justamente de que ese diálogo sea de ida y vuelta.

"La voz de Perotti no se escuchó durante esta campaña. Es una voz que aparece ahora, como tantas otras que pueden aparecer."

‑ ¿El socialismo está desordenado como para formar parte de un frente con un sector del PJ?

‑ Tengo la impresión que el socialismo está atravesado por el propio desgaste de lo que significan doce años de gestión, hay evidencias de que hay voces disonantes. Cuando uno observa la gestión, hay voces disonantes. Me parece que lo más indicado en este momento es que cada uno ordene hacia dentro sus estructuras y a lo mejor, cuando eso ocurra, hay posibilidad de gestar un gran frente nacional para enfrentar a Cambiemos. Mi preocupación hoy es tener en claro que nuestro límite, como espacio dentro del PJ, es Cambiemos. Uno ha tomado, una vez asumida, posiciones muy claras con el tema reforma previsional, habiéndome opuesto a la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia y en los últimos días con respecto a este contrapunto con la ministra Bullrich, que no nos escucha.

‑ ¿El 2019 la va a tener recorriendo la provincia?

- Voy a tener dos ejes, hay un trabajo que quiero y debo hacer en el Congreso en espacios que tienen que ver con mi formación, mi historia, que tienen que ver con la seguridad, la cuestión penal, adicciones y narcotráfico, todas aquellas comisiones en las que pretendo trabajar. Y después una devolución, frente a una promesa de campaña, de volver a la provincia. Si yo tuve un respaldo territorial tengo la obligación de volver a hacerlo. Y ya lo empezamos a hacer, hace unos días estuvimos con los compañeros del Sutracovi, con esta pretensión de levantar los peajes de laruta 11, 120 puestos de trabajo en crisis. Nosotros hemos tenido un apoyo gremial importante, hemos acompañado a los compañeros de la UOM en el tema Vasalli, estuvimos en Santa Rosa de Calchines. Hay una nueva generación de dirigentes territoriales que tienen menos de 50 años que están gobernando con muy poco y haciendo mucho. Y eso es un fenómeno que estaba ausente del discurso del peronismo y yo lo quiero poner en valor porque rescato esas acciones, hay localidades muy pequeñas hasta ciudades muy potentes donde hemos recibido apoyos y nos han abierto sus puertas, pero también está el reclamo, la necesidad de ser parte de un esquema que los contenga. Mi compromiso es ampliar la base de sustentación de ese esquema que contenga a todos ¿dónde llegaremos" Es una historia del devenir, del futuro del peronismo.

‑ Perotti dijo que quiere ser gobernador, ¿Cómo tomó su lanzamiento?

‑ Hay muchas voces, la voz de Omar no se escuchó durante el proceso de esta campaña, el proceso de unidad del Frente Justicialista. Es una voz que aparece ahora, como tantas otras que pueden aparecer. Hay que ser respetuoso, muy prudente y sobre todo no hay que subestimar a nadie ni hay que ser peyorativo con nadie. Tenemos que desterrar del lenguaje del peronismo algunas palabras que nos hicieron mucho daño.

‑ ¿Cuáles palabras?

‑ Como la palabra traidor. Que quede claro que no lo digo en relación a Perotti, por favor. Pero este proceso de unidad del peronismo pone de manifiesto esa gran necesidad de poder encontrar los puntos de coincidencia. Por eso insisto con lo de unidad en la diversidad, esta cuestión de a esta marca que nos ofrece Cambiemos, una marca atemporal, que parece que estar teñida por un discurso vacío de contenido, efectista, que pretende seducir con el marketing, nosotros tenemos que ofrecerle una historia viva, porque tenemos que generar un peronismo para el siglo XXI, atractivo, dinámico. El peronismo fue siempre contracultural y revolucionario desde sus inicios, hay que ver ese contenido revolucionario dónde anclarlo hoy para que vuelva a ser una propuesta atractiva para los sectores medios y todos aquellos que hoy están sintiendo los efectos de un modelo neoliberal. Y es interesante una cosa: hacía mucho que no había debate político como el que estamos teniendo"al aparecer nuevamente el modelo neoliberal, reforzado con Macri, esta palabra cobra otro sentido, porque la gente lo está viendo patente, fueron muchos años de ampliación de derechos versus un año de recorte drástico de derechos. Qué bueno que esto sirva para tomar conciencia de lo que significan las matrices políticas en la vida social. Hubo un voto `estamos cansados de la política` y hoy mucha gente está reflexionando `¿por qué no más política de mejor calidad?`.