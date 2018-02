“No olvidamos: a Rafael Nahuel lo mató la Prefectura”. Con esa consigna, ayer a la tarde se concentraron organizaciones sociales, en el centro porteño, para reclamar justicia a tres meses del fusilamiento por la espalda del joven mapuche. El reclamo y la conmemoración se replicarán hoy en el Centro Cívico de Bariloche, en una actividad organizada por familiares y amigos de Rafael Nahuel, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos.

“Al cumplirse tres meses del fusilamiento por la espalda del lamien Rafael Nahuel instamos a todxs nuestrxs hermanxs y a todxs aquellxs compañerxs que se solidarizan con la causa de los pueblos preexistentes a sembrar la memoria recordando que aún para la sociedad argentina y para la Justicia la muerte de Rafael no se registra. Su muerte es desestimada por tratarse de un changarín mapuche. Su muerte no fue titular ni tapa de los medios hegemónicos más que para resaltar un supuesto accionar ‘terrorista’ y un supuesto enfrentamiento con las fuerzas criminales del Estado”, denunciaron los organizadores del encuentro, la Marcha de Mujeres Originarias y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, integrantes de la organización Juventud Originaria y del Comité por la libertad y no extradición de Facundo Jones Huala, además de activistas indígenas, entre otros. La cita tuvo lugar frente al monumento a Julio Argentino Roca, en Diagonal Sur y Perú, en pleno centro porteño.

Uno de los participantes fue el escritor Osvaldo Bayer, quien llamó a seguir luchando por justicia por Rafael Nahuel y por los derechos de los pueblos originarios. “Repudio a la muerte de un inocente a manos de la Prefectura y del Estado”, dijo, y planteó también su “enorme repudio” al juicio que se está llevando adelante contra el líder mapuche Facundo Jones Huala.

“En 90 días no solo no obtenemos justicia, sino que al igual que en otros casos como el de la lamien Ivana Huenelaf y el del lonko Facundo Jones Huala y de la machi Francisca Linconao, el Estado opta por la cobarde estrategia de acusar a quienes recuperan y defienden los territorios ancestrales y maquilla de esta manera su accionar como agente colonial –agregaron los organizadores del encuentro–. El Estado Argentino agota sus esfuerzos en criminalizar a los pueblos preexistentes sin abordar el diálogo con quienes están dispuesto a hacerlo.” Concluyeron que “para no hacer del dolor una costumbre”, es necesario “seguir desmintiendo la realidad que nos quieren imponer, en cada lugar y desde cada sentir que se reconozca en los ojos de Rafael Nahuel: repudiemos el olvido y sembremos memoria”.

Rafael Nahuel fue asesinado el 25 de noviembre en la comunidad Lafken Winkul Mapu de un balazo por la espalda en el marco de un operativo represivo del Grupo Albatros de la Prefectura ante un conflicto por territorios ancestrales mapuche en la zona de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. En ese entonces el gobierno nacional respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad, en línea con lo que después daría a conocer como una nueva doctrina en materia de violencia institucional en la cual, ante la duda, se debe creer la palabra de los uniformados. Desde ese día se intentó sembrar sospechas sobre la víctima. La pericia de científicos del Centro Atómico Bariloche que a mediados de este mes desmintió que Nahuel haya tenido restos de pólvora en sus manos desmentiría la versión oficial de un supuesto enfrentamiento.

A tres meses del asesinato, todavía no se sabe cuál de todos los efectivos del Grupo Albatros que participaron de la represión disparó la bala que terminó provocando la muerte de Nahuel.

El mismo reclamo de justicia que se escuchó ayer en la Capital se repetirá hoy en Río Negro. Familiares y amigos de Rafael Nahuel, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos, convocan a una nueva marcha hoy a las 18 en Bariloche. La manifestación tendrá su epicentro en el Centro Cívico de la ciudad, con el objetivo es exigir “castigo a todos los culpables y responsables materiales y políticos de su asesinato”.