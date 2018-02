Familiares de Carina Alejandra Apablaza y de su hija Valentina, asesinadas por la ex pareja de la mujer el jueves en la localidad de Las Ovejas, encabezaron en Neuquén una marcha para reclamar justicia por el doble femicidio mientras continúa un fuerte operativo de búsqueda para capturar a Lorenzo Muñoz, señalado como el autor del hecho. La manifestación fue convocada por organizaciones sociales y feministas, para la cual los familiares se trasladaron desde la ciudad de Cutral Co, donde residen. “Sentimos angustia, dolor, bronca, odio con el Estado, con la Justicia porque mi hermana creyó en la justicia, hizo la denuncia correspondiente por el abuso de la nena y no tuvo respuestas”, dijo a la prensa un hermano de Carina. Manifestó que este doble femicidio cometido a las 13.30 en la vía pública de ese pequeño pueblo del norte neuquino “es algo muy feo, hay mucha bronca porque además había siete denuncias contra esta bestia y no hicieron nada” y agregó que “nunca” pensaron “que podía haber una bestia tan irracional”. En tanto, se cumplió el tercer día de un fuerte operativo desplegado en la zona norte de la provincia y en el límite con Chile sin resultados. Policías, gendarmes, la división canes, de motos y de caballería con la ayuda del helicóptero de la provincia desplegaron todos sus recursos para tratar de dar con el paradero de Muñoz. El prófugo, portero de una escuela de Las Ovejas, huyó del lugar sin que hasta el momento se sepa nada de su ubicación. El sábado, en el cementerio de la ciudad de Cutral Có, de donde eran oriundas fueron sepultados los restos de Carina y Valentina.