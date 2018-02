Mientras las provincias presentan a los maestros ofertas salariales por debajo de la inflación, el gobierno nacional juega a dividir el frente sindical. Los ministros Alejandro Finocchiaro (Educación) y Jorge Triaca (Trabajo) recibieron a los titulares de los gremios UDA, AMET y CEA, los únicos que aceptaron participar de la mesa de discusión no salarial que reemplazó a la paritaria nacional. Finocchiaro sostuvo que el Gobierno y los gremios “conformamos comisiones para debatir temas específicos. No tenemos pleno acuerdo en todos los puntos que tratamos, no hay miradas uniformes, pero tenemos consenso en tratar los intereses de los adultos sin perjudicar a nuestros alumnos”. Sobre la posibilidad de que un paro afecte el comienzo de las clases, el ministro consideró que tal medida sería “excesiva”. Finocchiaro ratificó que el gobierno nacional no intervendrá en la discusión salarial docente: “La cuestión debe ser tratada en cada provincia”.