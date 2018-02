A doce años de la última gira por su tierra natal, The Rolling Stones se preparan para volver a actuar en el Reino Unido, en un tour de cinco fechas que se realizará en mayo y junio. Según lo anunciado, el No Filter Tourcomenzará el 17 de mayo en Dublin (Irlanda), pasará el 22 por el London Stadium de la capital inglesa y tendrá paradas en el Old Trafford de Manchester, el Murrayfield de Edinburgo (Escocia), el Principality Stadium de Cardiff (Gales) y el Twickenham de Londres. Aunque la banda se presentó como número central de Glastonbury hace cinco años, no realizaba giras allí desde 2006. “Estamos expectantes por volver al escenario en el verano”, señaló ayer Mick Jagger. “Siempre es estimulante ir a ciudades en las que no hemos tocado por bastante tiempo”. Su compañero Charlie Watts agregó que “el público de los Stones es el pegamento que nos mantiene unidos; el mejor y más satisfactorio momento es cuando estás llegando al final del show y ves que todos se vuelven locos”. El comunicado oficial señala que además de clásicos como “Satisfaction”, “Paint It Black”, “Tumbling Dice” y “Brown Sugar”, cada noche habrá “un par de canciones inesperadas y algunas sorpresas seleccionadas al azar del formidable arsenal de canciones de The Rolling Stones”.

Los Stones vienen de un exitoso 2017, en el que realizaron una gira española con amplias ganancias y algunos records: cuatro de las presentaciones de ese tour –en Alemania, Austria, Suecia y Países Bajos- se convirtieron en los shows de mayor recaudación en la historia de esos países. Teniendo en cuenta su intención de seguir en actividad (el año pasado también editaron el notable disco Blue & Lonesome, en el que honran sus raíces bluseras, y el compilado On Air con actuaciones en la BBC), no es muy aventurado prever una posible nueva visita a la Argentina, donde se presentaron por última vez los días 7, 10 y 13 de febrero, con entradas agotadas en el Estadio Unico de La Plata.