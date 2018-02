“Sospecho que es una bomba de humo”, opinó el ex ministro de Salud, Ginés González García, respecto de la repentina preocupación del gobierno y de sus aliados por cobrar la atención medica a los extranjeros o la exigencia de convenios de reciprocidad con los países limítrofes. González García resaltó la forma “brusca” en que coincidieron en un mismo día las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, las del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el canciller, Jorge Faurie, mientras un grupo de legisladores de Cambiemos presentaba un proyecto de ley que contemplaría el cobro de aranceles especiales a los extranjeros que deseen estudiar en las universidades públicas argentinas.

“Argentina tiene una larga tradición en la atención pública en salud. Es algo que está desde el preámbulo de la Constitución y está en muchos artículos de distintas leyes, una de ellas es la Ley de Migración de 2004, que obliga, por ser un derecho humano esencial, a atender a cualquier persona que esté en nuestra patria”, explicó el exministro de Salud.

Además consideró que la irrupción repentina del tema en la agenda es una “bomba de humo, de la misma forma que fue el debate del aborto en las últimas 72 horas”. El ex embajador en Chile se pronunció a favor de la despenalización del aborto y señaló que no confiaba en la intención del gobierno nacional.

Según el ex funcionario, que un gobierno provincial intente suspender la atención a los extranjeros contradice la diplomacia que “se realiza desde la cancillería” y viola los acuerdos del Mercosur y la Unasur. “Si nunca se le pidió a ningún país limítrofe que sus ciudadanos paguen por la salud en nuestro país, que lo hagas significa una agresión”, consideró el exembajador.

Por otro lado, González García aclaró que la atención médica de emergencias está asegurada en todos los países limítrofes, pero reconoció que “la Argentina es muy generosa y atiende hasta patalogías crónicas”.

El ex ministro de Salud consideró que no está mal que se exija un convenio de reciprocidad entre los Estados y sentó su posición: “A las personas no hay que cobrarles, deben ser los gobiernos los que le paguen a esos personas”. Por último, Ginés puso como ejemplo un acuerdo alcanzado durante su gestión entre el Estado argentino y el chileno para que el país trasandino pagara un canon por los ciudadanos de ese país que cruzaban la frontera para ser atendidos en Esquel, Chubut.