Dos aviones adquiridos a firmas low cost con baja calificación de seguridad y un tercero alquilado que aún no llega

Un mes de Flybondi cada vez más bondi

La firma del ex socio del vicejefe de Gabinete no tenía flota cuando le adjudicaron cien rutas aéreas. Compró dos naves a firmas con pobres antecedentes y no pudo prestar normalmente el servicio en todo su primer mes de gestión.