El Mundial está cada vez más cerca, y la Selección Argentina se prepara para afrontar la etapa final antes de la cita máxima. Los encuentros que protagonizará este mes ante Italia y España serán la prueba final para algunos nombres, que se disputan un lugar en la convocatoria definitiva. El técnico Jorge Sampaoli dio a conocer a los jugadores que se desempeñan en el exterior para esos compromisos, y dejó en claro que tiene un grupo de casi “el 80 por ciento” que concurrirá a Rusia. El santafesino tuvo una jornada extra ayer, debido a que luego de hablar en el predio de Ezeiza, al mediodía, se presentó en un hotel de Puerto Madero por la tarde, como la nueva imagen de una marca de relojes.

El conductor explicó que el objetivo para esos dos partidos, ante Italia el viernes 23, y ante España el martes 27, es “encontrar sociedades futbolísticas”. Para esos duelos los citados fueron Sergio Romero, Nahuel Guzmán, Wilfredo Caballero, Federico Fazio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Eduardo Salvio, Leandro Paredes, Javier Mascherano, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Lucas Biglia, Angel Di María, Lionel Messi, Sergio Agüero, Diego Perotti y Gonzalo Higuaín. Los futbolistas que actúan en el torneo local serán anunciados en dos semanas.

Si bien Sampaoli remarcó que no piensa “desperdiciar el disfrute”, por estar en ese cargo, en Puerto Madero dejó en claro que al pueblo argentino tiene que darle “lo que necesita”. “La verdad, es impensado para mí haber llegado acá, pero es algo que imaginé desde muy chico. Y tener la posibilidad de dirigir a esta Selección en una Copa del Mundo es increíble”, señaló el entrenador.

El técnico, en relación a Carlos Tevez, dio a entender que no estará en el Mundial, pero dejó la incógnita sobre otro futbolista del líder del campeonato: Fernando Gago. “A Gago lo vi entrenar, batió record en su recuperación, y es un jugador respetado por el plantel. Puso su físico al servicio de la Selección. Si fuera otro y no hubiese tenido ese sentido de pertenencia no lo tendría en cuenta. Pero por todo lo que hizo merece ser analizado”, explicó.

Sampaoli también se refirió a otros jugadores del fútbol argentino. “(Ricardo) Centurión nos sorprendió. Está en un gran momento. Lo analizamos. Pero hay que ver si realmente es capaz de superar a otros jugadores que juegan en la misma posición en el exterior”, dijo. Y agregó: “A (Lautaro) Martínez lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo y (Cristan) Pavón está dentro de nuestro proceso. Son dos jugadores a los que tenemos muy bien vistos”.

Sampaoli cambió la ropa de la AFA por el traje en algunas horas, y recibió un reloj para esperar el tiempo hasta el debut mundialista, el 16 de junio. “Voy a necesitar algunos más, porque cuando me pongo un poco nervioso los empiezo a romper todos”, dijo en medio de una sonrisa. Lo principal será poder controlar ese nerviosismo, y que el seleccionado argentino lo tranquilice con un juego de alto nivel.