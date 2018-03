El legislador peruano Kenji Fujimori renunció ayer al partido Fuerza Popular, al afirmar que perdió autoridad moral. La dimisión se dio después de las declaraciones del ex apoderado de la empresa brasileña Odebrecht, Jorge Barata, de que entregó un millonario aporte para la campaña presidencial de su hermana Keiko Fujimori en 2011. “Con mucha tristeza, tengo el deber de renunciar al Partido Fuerza Popular”, tuiteó Kenji.”El sacrificio de tantas personas por el fujimorismo en todo el Perú hoy se ve empañado por unos pocos”, agregó en referencia a los dirigentes del partido que presuntamente recibieron un aporte de 1,2 millones de dólares de Odebrecht, según las declaraciones de Barata a fiscales peruanos publicadas por la prensa local. “No dudo de mi hermana, pero el partido ya no tiene autoridad moral. El amanecer, sin embargo, llegará”, remarcó Kenji Fujimori. Por su parte La legisladora fujimorista Luz Salgado le pidió dejar que las autoridades hagan su trabajo, en lugar de acusar a miembros de su ex partido. En tanto, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, dijo que la renuncia del menor de los Fujimori es una victoria para el gobierno, porque agudiza la crisis en el grupo opositor. Kenji Fujimori y otros nueve legisladores habían renunciado en enero pasado a la bancada de Fuerza Popular en el Parlamento, a raíz de un proceso disciplinario abierto en su contra por discrepancias con la directiva.