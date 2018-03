Cientos de estudiantes, docentes, rectores y rectoras de los Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron ayer a la Legislatura para reclamar que se retire el proyecto de la Universidad Docente de la Ciudad, que implicará el cierre de los 29 establecimientos terciarios y la pérdida de trabajo de la mayoría de los profesores. Los rectores de los institutos señalaron que desde que se dio a conocer el proyecto intentaron abrir instancias de debate con el Ministerio de Educación, pero la respuesta de la ministra, Soledad Acuña, fue que “lo discutieran en la Legislatura”. El martes a las 14.30 se realizará la primera reunión de la comisión de Educación en la que se tratará el tema.

En su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, destacó “la transformación educativa que está en marcha” con “la creación de la primera universidad docente”. Pero mientras Rodríguez Larreta anunciaba los nuevos proyectos, la calle Perú desbordaba de estudiantes y docentes de los institutos terciarios que pedían que no se cierren los terciarios. “Seguimos reclamando lo mismo que el año pasado: rechazamos el proyecto y pedimos que se retire”, dijo a PáginaI12 Patricia Simeone, presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (Cesge), que nuclea los 29 institutos. La convocatoria fue impulsada por la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET), integrada por estudiantes y graduados de 15 terciarios y contó con la adhesión del Cesge. “La Universidad Docente va a significar la destrucción de 29 instituciones”, agregó Simeone.

La rectora recordó que “el proyecto teóricamente sólo contempla que se mantengan los puestos de trabajo de los docentes titulares, pero no de los interinos y suplentes. Todavía no sabemos exactamente cuál es el número de titulares que no perderían el puesto, pero sí sabemos que es un número muy bajo del total de docentes”. Beatriz Libertini, profesora de los institutos Normal 1 y Normal 10, apuntó que “la mayoría de los docentes son interinos o suplentes porque hubo muchas jubilaciones, y la última titularización fue en 2012”.

Simeone señaló que desde que se dio a conocer el proyecto “visitamos a todos los bloques para pedirles que no lo apoyaran”. “Hoy bajaron para brindarnos su apoyo los legisladores de Unidad Ciudadana. En su momento trabajamos con Débora Pérez Volpin y con legisladores el FIT. Tuvimos reuniones con Maximiliano Ferraro (PRO) que fueron muy tensas. Estamos abiertos a trabajar con todos los bloques”, sostuvo la rectora.

“Es un proyecto que se anunció por los medios de comunicación; tanto las comunidades educativas como los legisladores se enteraron de esa manera”, apuntó Julieta, egresada del Normal 7 y miembro del CET. “La universidad es una parte más del modelo educativo que quiere imponer el macrismo. Buscan desdibujar el rol docente, con tecnificar la educación en un mal sentido, y sacarle al docente la formación crítica, la perspectiva social y política”, agregó.

Informe: Juan Funes.