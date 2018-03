Más alegre que No Seconds, serie donde recreaba la última cena de asesinos condenados a la pena de muerte, es Celebrated For You, reciente proyecto del artista Henry Hargreaves, donde –en colaboración con su amiga Nicole Heffron, diseñadora y escenógrafa neoyorquina– imagina el fotógrafo neozelandés cómo celebran sus cumpleaños prestigiosos directores de cine: Alfred Hitchcock, David Lynch, John Hughes, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, entre otros. Así, cada imagen incluye tortas o postres de celebración, sí, además de detalles u objetos que reflejan el característico estilo cinematográfico de cada realizador y que devienen pistas para que cualquier cinéfilo levemente obsesivo pueda desvelar de quién ha sido la (imaginaria) fiesta. El pastel de John Waters, por caso, incluye flamencos rosados y está dispuesto sobre encantador mantel kirsch; el de Brian De Palma está desprolijamente cubierto por una montaña de azúcar impalpable (guiño, guiño al cocainómano Tony Montana de la célebre Scarface), y en la mesa de George Lucas no falta, por supuesto, una golosina con formita de Stormtrooper, entre otros objetos geek. “Cada fotografía es una historia que creamos pensando en los fans, que también festejan los cumpleaños de sus directores favoritos”, ofrece Hargreaves, y sobre su propia predilección por laburar con comida, explica que es su lienzo favorito porque, “en este espacio, infinitas son las posibilidades, y porque es una parte crucial en la vida de todos, algo que todos tenemos en común”.