El seleccionado argentino que participa del Súper Rugby, Los Jaguares, cayó ayer como local en cancha de Vélez por 34-9 frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda, y sumaron así su tercera derrota en igual cantidad de partidos. El equipo dirigido por el ex Puma Mario Ledesma venía de perder en sus primeras dos presentaciones en Sudáfrica: 20-28 ante Stormers y 27-47 ante Lions. Los neozelandeses consiguieron su primera victoria en el torneo, tras haber perdido en el debut ante los Bulls sudafricanos por 21-19. Los Hurricanes demostraron desde el primer minuto que estaban decididos a volverse de Argentina con un triunfo bajo el brazo y no le dieron posibilidades a un equipo que se vio ampliamente superado. Los Jaguares, que jugaron su primer partido como local en lo que va del año, perdían por 6-12 al llegar el entretiempo. En los últimos minutos la visita decidió replegarse y cederle el protagonismo al equipo argentino, que careció de variantes en el ataque y no pudieron concretar las pocas posibilidades que tuvieron. Los campeones del Súper Rugby de 2015, en cambio, fueron sumamente efectivos y concluyeron de forma efectiva la mayoría de los ataques. “Correr detrás en el marcador se hace difícil. La defensa es un punto en el que tenemos que seguir mejorando si bien hubo una evolución”, señaló el capitán Pablo Matera al canal ESPN.